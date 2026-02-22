Olimpiadi 2026, l’Italia chiude l’ultimo giorno senza podi: 5° posto nel bob a quattro

Ultimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026, dove le medaglie in palio sono davvero poche. Il grosso è ormai stato fatto e l’Italia chiude al quarto posto nel medagliere, dopo il sorpasso dell’Olanda di ieri, con le due vittorie nelle mass start di pattinaggio di velocità tra donne e uomini. Nessuna medaglia infatti oggi nelle ultime due gare utili: la mass start 50 donne nello sci di fondo (17esima Anna Comarella) e il bob a quattro, con l’Italia che ha chiuso quinta.

Bob – Bob a quattro uomini, manche 3: Italia 5° (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)

Sci di fondo – Mass start 50km tecnica classica donne: Anna Comarella 17°

Bob – Bob a quattro uomini, manche 4: Italia 5° (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Gino Mircea)



Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi domenica 22 febbraio | Il programma completo

ore 20:30 Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Il programma di tutte le finali

Bob, 10:00 – 13:20: Terza e quarta manche bob a 4 uomini

Sci di fondo, 10:00 – 13:35: Mass start 50km tecnica classica donne

Curling, 11:05 – 14:25: Finale per l’oro donne

Hockey su ghiaccio, 13:40 – 16:40: Finale per l’oro uomini (Canada-Usa)

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.