Ultimo aggiornamento: 18:48

Ha le cuffie e non sente l’arrivo del treno: 17enne investito e ucciso dal treno in arrivo

di Redazione Cronaca
L’impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso
Un ragazzo di 17 anni residente a Campobello di Mazara (Trapani), è morto dopo essere stato investito dal treno sulla tratta Trapani-Castelvetrano, all’altezza di contrada San Nicola. Secondo la Polfer il giovane, di origine tunisina, stava camminando vicino ai binari e non si sarebbe accorto del convoglio che viaggiava in direzione Castelvetrano, perché indossava le cuffie.

Il diciassettenne era al lavoro in campagna, nella contrada San Nicola, e stava ripulendo il terreno dai rami della potatura, vicino ai binari. Il macchinista ha tentato una disperata frenata senza riuscire ad evitarlo. Sulla tragedia stanno indagando i poliziotti della Polfer di Marsala con l’aiuto dei colleghi di Trapani. La procura marsalese ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane. L’impatto è stato fatale. Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore ed è da poco ripreso.

Non è la prima volta che la cronaca registra un investimento di questo genere. Nell’aprile del 2025 una ragazza, anche di 17 anni, era stata travolta alla stazione milanese di Greco-Pirelli da un treno regionale.

