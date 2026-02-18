“Leo è morto e ha raggiunto Lucy e Bear lassù in paradiso. Sono stati giorni durissimi. Probabilmente i più difficili della mia vita”. Lo scrive Lindsey Vonn su Instagram, annunciando la morte del suo cane Leo, appena tornata negli Stati Uniti. Lo fa a pochissimi giorni di distanza dalla bruttissima caduta durante la discesa a Milano-Cortina 2026 disputata con il crociato rotto, costata ben quattro interventi in pochissimi giorni. “Non ho ancora accettato che se ne sia andato. Il giorno in cui io sono caduta, Leo è morto. Gli era stato diagnosticato di recente un cancro ai polmoni (è sopravvissuto al linfoma un anno e mezzo fa), ma ora il suo cuore lo stava tradendo. Stava soffrendo e il suo corpo non riusciva più a stare al passo”, ha proseguito Lindsey Vonn.

“Mentre ero sdraiato nel mio letto d’ospedale il giorno dopo l’incidente, abbiamo detto addio al mio “ragazzone”. Non ci posso credere. È stato con me dal mio secondo infortunio al crociato anteriore, quando ne avevo più bisogno. Mi ha supportata sul divano mentre guardavo le Olimpiadi di Sochi. Mi ha sollevata quando ero giù. Si sdraiava vicino a me, mi coccolava facendomi sentire sempre al sicuro”, scrive Lindsey Vonn nel suo commovente messaggio d’addio al cane Leo.

Poi la chiusura: “Ne abbiamo passate tante insieme in 13 anni. Ci vorrà un po’ di tempo prima di elaborare emotivamente quanto successo, ma so che lui sarà sempre con me. So che è lassù con Lucy e Orso e mia mamma e i nonni e le tante persone che ho perso negli ultimi anni. E mi consola sapendo che non soffrirà più. Non ci sarà mai un altro Leo. Sarà sempre il mio primo amore“. Intanto continua il calvario per la forte sciatrice statunitense, che dopo i quattro interventi in Italia, ne subirà un quinto negli Usa: “Sto andando a fare un altro intervento oggi. Penserò a lui quando chiuderò gli occhi. Ti amerò per sempre”.