Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 10:03

Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella durante un intervento in Parlamento. Tajani: “Convocato l’ambasciatore”

di Redazione Esteri
Sul foglio dell'esponente politico Mojtaba Zarei anche l'effige di Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Roberta Metsola, la leghista Isabella Tovaglieri. Quest'ultima giorni fa aveva strappato all'Eurocamera un'immagine della Guida Suprema Ali Khamenei
Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella durante un intervento in Parlamento. Tajani: “Convocato l’ambasciatore”
Icona dei commenti Commenti

Tensioni diplomatiche tra Italia e Iran, dopo il video con l’immagine di Sergio Mattarella strappata da un esponente politico nel Parlamento di Teheran. “Ho convocato l’ambasciatore iraniano perché strappare, da parte di un deputato, la fotografia del presidente della Repubblica è un atto ostile nei nostri confronti”, ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ieri il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. “Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!”, ha detto l’esponente politico intervenendo in Aula. Nel video trasmesso da Memri tv, sul foglio strappato compaiono le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Presente anche la fotografia della europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, che giorni fa aveva strappato al Parlamento europeo una immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. “L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo e il corrotto Trump ha abbandonato l’Europa, così come l’Iran puro e rivoluzionario”, ha attaccato Zarei. Che ha accusato anche “L’Europa corrotta e il corrotto Parlamento europeo” “di voler “scodinzolare a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione