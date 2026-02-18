Tensioni diplomatiche tra Italia e Iran, dopo il video con l’immagine di Sergio Mattarella strappata da un esponente politico nel Parlamento di Teheran. “Ho convocato l’ambasciatore iraniano perché strappare, da parte di un deputato, la fotografia del presidente della Repubblica è un atto ostile nei nostri confronti”, ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Ieri il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. “Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!”, ha detto l’esponente politico intervenendo in Aula. Nel video trasmesso da Memri tv, sul foglio strappato compaiono le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola e del re di Spagna Filippo VI. Presente anche la fotografia della europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri, che giorni fa aveva strappato al Parlamento europeo una immagine della Guida Suprema iraniana Ali Khamenei. “L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo e il corrotto Trump ha abbandonato l’Europa, così come l’Iran puro e rivoluzionario”, ha attaccato Zarei. Che ha accusato anche “L’Europa corrotta e il corrotto Parlamento europeo” “di voler “scodinzolare a Trump. Hanno insultato la benedetta immagine della Guida Suprema”.