Il borseggiatore si era avvicinato al bersaglio, ma stavolta si è trovato di fronte il campione di football americano, in città per seguire le Olimpiadi: "Ho visto troppi video su TikTok di robe del genere"

Il borseggiatore si era avvicinato al bersaglio per tentare la solita mossa, ma stavolta il colpo non è andato a segno perché non si trattava di un passante qualunque ma di un campione di football americano che è abituato alla velocità, alla forza e alla reazione immediata. E che, a quanto pare, aveva sentito parlare di Milano come di una città in cui bisogna stare attenti. Nei giorni delle Olimpiadi invernali, Simone Biles, leggenda mondiale della ginnastica artistica, e suo marito Jonathan Owens, giocatore dei Chicago Bears, hanno subìto un tentativo di furto mentre facevano shopping.

“Non ci credo che qualcuno ha appena provato a strapparmi la borsa dello shopping a Milano! Per abitudine ce l’avevo legata intorno alla mano, quindi non è riuscito a prenderla ed è scappato di corsa immediatamente… ma è stata comunque folle“, ha scritto l’atleta NFL su X. Il defensive back dei Bears, però, non si è fatto trovare impreparato: “Non c’era modo che riuscisse a levarmela dalla mano. Ho visto troppi video su TikTok di robe del genere”. Finendo per prendere in giro il malvivente: “Le braccia si muovevano più veloci delle gambe. Avresti dovuto vedere la sua faccia quando si è reso conto che mi ero girato e non riusciva a prenderla“.

La sua compagna Simone Biles, sette volte medaglia d’oro olimpica, è in città per vivere da spettatrice i Giochi, dopo aver attraversato personalmente momenti di enorme pressione alle Olimpiadi di Tokyo 2021, quando rinunciò alla prova individuale dopo un errore nel volteggio nella competizione a squadre. Nei giorni scorsi era presente alla Ice Skating Arena, assistendo alle gare e al crollo agonistico del pattinatore Ilia Malinin.