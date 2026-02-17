Un dirigente del Partito Repubblicano degli Stati Uniti è stato arrestato con l’accusa di aver torturato la figlia adolescente con la tecnica del “waterboarding”, una pratica che simula l’annegamento, perché lei non aveva messo in ordine la stanza. Si tratta di David Nephi Johnson, 54 anni, residente a Heber City e presidente della sezione di Wasatch County. Dopo essere stato arrestato nello Utah, l’uomo è stato successivamente rilasciato su cauzione di 10mila dollari e dovrà comparire davanti al tribunale distrettuale il prossimo 11 marzo per l’udienza preliminare.

Johnson è accusato di abuso aggravato su minore, un reato che l’ordinamento statale classifica come “first-degree felony”, ovvero un crimine di primo grado che può comportare una pena compresa tra cinque anni di carcere e l’ergastolo, oltre a una multa fino a 10mila dollari. L’indagine è partita dopo che la figlia adolescente ha raccontato gli episodi alla Division of Child and Family Services dello Utah, che ha informato il dipartimento di polizia di Heber City il 21 gennaio. Nell’ambito di un piano di sicurezza concordato con le autorità e i genitori, la ragazza è stata affidata alle cure del fratello maggiore ed è stato emesso un ordine di protezione preliminare per vietare a Johnson qualsiasi contatto con la figlia.

La vicenda ha avuto ripercussioni anche sul piano politico. Il comitato esecutivo del Partito Repubblicano della Wasatch County ha annunciato che la vicepresidente Patty Sprunt assumerà temporaneamente la guida dell’organizzazione. In una dichiarazione ufficiale, i membri del comitato si dicono “profondamente preoccupati e turbati dalla natura delle accuse presentate dal dipartimento di polizia di Heber City” ma invitano la comunità a “astenersi dal giudizio fino a quando i fatti e le prove non saranno stati presentati”.

Foto d’archivio che rappresenta la tortura del waterboarding, la quale consiste nel versare acqua sul volto di una persona immobilizzata per simulare l’annegamento.