Cinque schiaffi in pieno volto. Difficile descrivere diversamente la debacle rimediata dalla Juventus a Istanbul nei play off di Champions League contro il Galatasaray. Cinque gol che rendono maledettamente complicata la qualificazione dei bianconeri agli ottavi di finale e che solo la doppietta di Koopmeiners non rende praticamente impossibile. Una imbarcata maturata a causa di un secondo tempo inguardabile, dopo che Locatelli e compagni erano riusciti a chiudere il primo tempo in vantaggio (e in rimonta) di una rete. Cinque a due, come detto, il risultato finale: per superare il turno servirà un miracolo tra una settimana a Torino, dove gli uomini di Spalletti dovranno provare a vincere con tre gol di scarto.

La gara

La prima occasione del match arriva dopo sei minuti ed è per i padroni di casa. Akgun prende la mira e tira di sinistro dai 25 metri, da posizione centrale, conclusione potente e angolata che esce di un soffio alla destra di Di Gregorio. All’11′ Yildiz parte da sinistra, si accentra e prova il destro a giro sul secondo palo, Sanchez alza in corner. Al quarto d’ora passano in vantaggio i turchi: Yildiz perde palla su una rimessa laterale, Osimhen recupera palla e smarca Gabriel Sara per il piazzato mancino appena dentro l’area che supera Di Gregorio. Passa un minuto e la Juve pareggia. Discesa di Cambiaso e cross dalla tre quarti di sinistra: Kalulu è solo e schiaccia di testa, ma Cekir compie una prodezza, sulla ribattuta c’è però Koopmeiners che mette in rete da due passi. Al 19′ giallo per Cambiaso che era diffidato e non giocherà il ritorno tra otto giorni. Alla mezz’ora cross dalla sinistra e stacco di testa di Osimhen appena desntro l’area di rigore, Di Gregorio para in tuffo. Al 32′ sorpasso Juve ancora con Koopmeiners. L’olandese recupera palla sulla trequarti offensiva, scambia con McKennie, entra in area e con un gran tiro di sinistro batte Cakir. Al 34′ termina la partita di Bremer, costretto a uscire per un problema muscolare, al suo posto Gatti. Al 39′ Conceicao riceve sulla destra dopo una bella azione: si accentra e calcia col mancino mandando fuori. Al 42′ tiro da fuori di Akgun di sinistro e parata di Di Gregorio, sul proseguo dell’azione cross pericoloso e palla messa in corner da Cambiaso. Nel recupero della prima frazione su azione d’angolo arriva al tiro Sallai che manda alto da pochi passi.

Secondo tempo horror

La Juve riparte nel secondo tempo con una novità. C’è Cabal al posto dell’ammonito Cambiaso. Al 4′ il Galatasaray pareggia. Errore di Cabal, che perde Yilmaz sulla destra dell’area e gli concede il tiro in diagonale forte col destro, Di Gregorio para in tuffo ma Lang ribadisce a rete da due passi. Al 15′ Yilmaz punta Cabal e lo salta sulla destra, il colombiano lo stende e si prende il cartellino giallo. Sulla punizione guadagnata da Yilmaz, Gabriel Sara calcia col mancino forte, a metà tra il tiro e il cross, arriva Sanchez che devia da pochi passi, battendo Di Gregorio. Al 22′ piove sul bagnato per la Juventus che resta in dieci per il secondo giallo a Cabal, ammonito per una trattenuta su Yilmaz. Partita davvero negativa per il colombiano. Spalletti corre ai ripari e si copre con Kostic al posto di Conceicao. Per i turchi entra Sané al posto di Akgun. Al 75 poker dei padroni di casa. Thuram lavora palla pericolosamente in disimpegno ma senza allontanarla, anzi, servendo un pallone rischiosissimo a Kelly. Il centrale della Juve perde palla dentro l’area e Lang segna facilmente il 4-2. Buruk mette dentro Icardi e Singo al posto di Yilmaz e Bardakci. Al 35′ Spalletti risponde con Miretti e Openda per Thuram e Yildiz e completa le sostituzioni. Al 38′ Buruk termina i cambi: Elmali per Jakobs e Boey per Lang. Al 41′ il Galatasaray firma la cinquina. Osimhen vince il contrasto con Kelly e smarca Boey sulla destra dell’area: botta di destro in diagonale e 5-2. Finisce così, tra otto giorni allo Stadium per la Juve si prospetta una missione (quasi) impossibile.