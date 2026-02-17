di Mariagrazia

Mentre il mondo parla del caos che ci circonda creato per distrarre l’opinione pubblica dalle sempre più scomode verità su abusi e crimini delle élite che ci governano, Cuba lentamente muore. Non è un’esagerazione la mia, ma semplicemente la denuncia di ciò che non appare sui giornali.

La volontà di “strozzare” l’economia del paese così orgogliosamente anti-yankee e bloccare gli scambi commerciali fra l’isola e i suoi storici alleati, di affamare e mettere in ginocchio la popolazione è una strategia esplicitata in maniera chiara e diretta da personaggi dell’amministrazione Trump sui social media.

Non sto parlando (solo) dell’embargo che dura da 67 anni, ma dell’ultimo ordine punitivo ideato da Rubio e firmato dal Presidente Trump che impone sanzioni pesanti su chiunque rifornisca l’isola di petrolio e carburante. Il risultato è una tale carenza energetica che si traduce in incapacità di produrre e trasportare beni come acqua e prodotti alimentari, e garantire i servizi più elementari per la sopravvivenza della popolazione.

Da giorni il governo ha chiuso le scuole e uffici pubblici non essenziali per “risparmiare” le risorse da riporre in altri settori come per esempio la sanità. Nonostante certe decisioni, mancano medicinali importanti e senza elettricità i macchinari non funzionano. La gente ha serie difficoltà a portare avanti il proprio lavoro (qualunque esso sia) e in casa si è tornati a cucinare usando il carbone. In poche parole la crisi in corso ha riportato il paese indietro di 150 anni!

L’intento è affamare la popolazione per destabilizzare il governo e piegarlo (come d’altronde ha detto lo stesso Rubio alla Conferenza di Sicurezza di Monaco) alle richieste americane. Persino il Messico, che recentemente ha inviato aiuti umanitari, ha smesso di inviare petrolio. Stesso discorso per Russia e Cina, che soccombono in questa partita alle mosse degli americani. La mancanza di carburante ha portato quasi tutte le compagnie aree a cancellare i voli verso l’isola, azzoppando così anche il settore turistico. Persino il personale delle ambasciate sta pensando di lasciare l’isola se la situazione dovesse peggiorare.

Possiamo fare poco per migliorare la situazione materiale di un paese che dal 1961 ci insegna cosa significhi non piegarsi al grande bullo che negli anni successivi è riuscito a piegare tanti paesi in America Latina. Quello che sì abbiamo il dovere di fare è parlarne. Riportando all’attenzione dell’opinione pubblica il tentativo criminale degli Stati Uniti di cambiare il corso politico dell’isola affamando la popolazione.

Qualcuno potrà a ragione parlare anche di similitudini con la situazione a Gaza. Entrambi questi popoli sono grandi esempi di orgoglio patriottico che preferisce soffrire invece che piegarsi alla volontà del più forte, ma che nel contempo pratica una resistenza imponendo sull’altro la propria esistenza e dignità. Nonostante ciò, il rischio per queste popolazioni è che il mondo si dimentichi della loro esistenza, così come è stato per Gaza per tantissimi anni e fino al 7 ottobre.

Tiriamo Cuba fuori dal dimenticatoio e riportiamola al centro di un discorso che dovrebbe interessarci più di quel che pensiamo!