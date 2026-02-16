Dopo la sbornia di medaglie domenicale, l’Italia spera di essere protagonista anche lunedì 16 febbraio alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Oggi però le speranze azzurre sono più ristrette. Alex Vinatzer proverà a riscattare dei Giochi complicati con una buona prova nello slalom speciale, ma i favoriti sono altri. Mentre Arianna Fontana torna sul ghiaccio di Assago per dare la caccia a un’altra medaglia nei 1000m femminili dello short track. In serata, tocca al grande rientro di Flora Tabanelli nel big air: è una stella della disciplina, ma le sue condizioni al rientro dalla rottura del crociato sono una grande incognita. Infine, il programma libero delle coppie di artistico, nel pattinaggio di figura, con Sara Conti e Niccolò Macii che puntano al podio.

Il medagliere aggiornato

Il calendario delle Olimpiadi: gli orari di gare e finali giorno per giorno

Gli italiani in gara a Milano-Cortina 2026: tutti gli azzurri in ogni disciplina

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi lunedì 16 febbraio | Il programma completo

ore 10:00 Bob – Bob a due uomini, manche 1: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

ore 10:00 Sci alpino – Slalom uomini, manche 1: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

ore 11:00 Short track – 1000m donne, quarti di finale: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 11:18 Short track – 500m uomini, batterie: Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel

ore 11:55 Short track – 1000m donne, semifinali: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 11:57 Bob – Bob a due uomini, manche 2: Patrick Baumgartner, Robert Gino Mircea

ore 12:04 Short track – Staffetta 5000m uomini, semifinali: Andrea Cassinelli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 12:36 Short track – 1000m donne, finale B: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 12:42 Short track – 1000m donne, finale A: ev. Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 13:30 Sci alpino – Slalom uomini, manche 2: Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala

ore 14:05 Curling – Round robin uomini, Italia-Cina: Sebastiano Arman, Mattia Giovanella, Amos Mosaner, Alberto Pimpini, Joel Retornaz

ore 19:00 Bob – Monobob donne, manche 3: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

ore 19:00 Salto con gli sci – Super team uomini, turno 1: Giovanni Bredasola, Alex Insam

ore 19:05 Curling – Round robin donne, Italia – USA: Stefania Constantini, Marta Lo Deserto, Elena Mathis, Rebecca Mariani, Giulia Zardini Lacedelli

ore 19:30 Sci acrobatico – Big air donne, finale manche 1: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

ore 19:43 Salto con gli sci – Super team uomini, turno 2: Giovanni Bredasola, Alex Insam

ore 19:53 Sci acrobatico – Big air donne, finale manche 2: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

ore 20:00 Pattinaggio di figura – Coppie, programma libero: Sara Conti e Niccolò Macii, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini

ore 20:17 Sci acrobatico – Big air donne, finale manche 3: Flora Tabanelli, Maria Gasslitter

ore 20:20 Salto con gli sci – Super team uomini, finale: Giovanni Bredasola, Alex Insam

ore 21:06 Bob – Monobob donne, manche 4: Giada Andreutti, Simona De Silvestro

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.