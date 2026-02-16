La 35enne valtellinese era in lotta per il podio, ma è scivolata in ultima posizione sul più bello: avrà altre due occasioni

La prima occasione sfuma per un soffio: Arianna Fontana va vicinissima a un’altra medaglia nello short track alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. La campionessa azzurra si ferma al quarto posto nella finale dei mille metri femminili, che le avrebbero potuto consegnare la sua 14esima medaglia ai Giochi, quella che la consacrerebbe come l’italiana più medagliata di sempre. Resta ancora due occasioni: i 1500 metri e la staffetta femminile.

La 35enne valtellinese in finale pattina al fianco di due campionesse come Xandra Velzeboer e Courtney Sarault. Fontana è lì in lotta per una medaglia, poi arriva fatale un contatto conla cinese Kim Gong Li a pochi giri dal termine. L’azzurra finisce ultima, di tempo per recuperare non ce n’è più: riesce il primo sorpasso, non quello sulla coreana Kim Gilli, che si prende il bronzo tra le lacrime. Vince l’olandese Velzeboer, autentica dominatrice fin qui.

Le due precedenti batterie Fontana le aveva condotte al solito in maniera magistrale, sfruttando tutta la sua classe ed esperienza. Il quarto di finale lo ha chiuso in prima posizione, mentre nella stessa batteria è stata eliminata l’azzurra Chiara Betti. In semifinale invece Fontana ha deciso di non rischiare nulla nel duello con la canadese Sarault, chiudendo seconda davanti all’azzurra Elisa Confortola, che pure ha provato a impensierirla fin sulla linea del traguardo, senza però mai trovare spazio.