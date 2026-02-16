Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 15:43

“La Juve che si lamenta e fa la vittima è un fatto nuovo, ma la storia non la ricorda così”: parla Moratti

di Redazione Sport
L'ex presidente nerazzurro ha detto la sua sulle polemiche post gara e della chiamata di John Elkann a Gabriele Gravina dopo l'espulsione di Kalulu
“La Juve che si lamenta e fa la vittima è un fatto nuovo, ma la storia non la ricorda così”: parla Moratti
Icona dei commenti Commenti

“Adesso la Juve si lamenta, fa la vittima, è un fatto nuovo“. Così l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti, intervenuto stamattina a Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sulle polemiche post InterJuventus e sulla simulazione di Bastoni che ha poi provocato l’espulsione di Kalulu. Il giorno dopo c’è stata anche la chiamata di John Elkann a Gabriele Gravina, presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc). “Mi pare abbiano esagerato nelle proteste come se fosse una vittima terribile del calcio italiano, ma la storia non la ricorda così. Proteste normali, ma fanno venire in mente vecchie storie”, ha dichiarato Moratti. Elkann, infatti, ha espresso forte disappunto per gli errori arbitrali e ha chiesto delle soluzioni efficaci volte a migliorare il sistema e a garantire l’integrità e la credibilità del calcio italiano.

Moratti ha poi aperto anche il tema delle simulazioni, tra i più discussi in questi giorni con riferimento proprio ad Alessandro Bastoni: “Le simulazioni mi infastidiscono, hanno fatto venire la noia. Quella dell’altra sera è una simulazione entusiasta: Bastoni ha fatto un salto incredibile dopo un allungamento del braccio dell’avversario, che lo ha messo nelle condizioni di approfittarne. Il ragazzo si è entusiasmato su questa possibilità, risolta in un’ingiustizia, perché l’altro giocatore non aveva fatto un fallo grave“. ha concluso Moratti ancora sulle polemiche dell’espulsione per il difensore francese bianconero.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione