“Conosco molto bene Chivu, che è stato mio calciatore alla Roma, ma le sue parole nel dopogara mi hanno profondamente deluso“. Fabio Capello “bacchetta” Cristian Chivu. L’ex allenatore di Roma e Juventus tra le tante – oggi opinionista – ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport a proposito delle parole del tecnico nerazzurro sul caso Bastoni nell’immediato post gara. “Non è stato coerente con quanto aveva detto alla vigilia e alla fine ha dato l’impressione di giustificare ciò che è successo. Più delle sue parole, però, contano le sue azioni“, ha proseguito Capello.

Il riferimento è appunto alle dichiarazioni di Chivu dopo la partita, prima a Sky Sport e poi in conferenza stampa. “Il tocco è leggero ma c’è e bisogna ammetterlo, Bastoni era in vantaggio. Nei panni di Kalulu non avrei messo le mani addosso ad un avversario da ammonito“, aveva dichiarato il tecnico dell’Inter, alimentando ulteriormente le polemiche sui social e nelle varie trasmissioni televisive dopo l’accaduto durante Inter–Juventus. Frasi che hanno fatto storcere il naso a tanti – Capello compreso – perché Chivu proprio nella conferenza stampa pre Juventus aveva detto: “Inizierò a parlare di questo aspetto quando vedrò un allenatore che, dopo aver ricevuto un episodio a favore, in conferenza stampa dirà: si è sbagliato in mio favore, chiedo scusa. Ci si lamenta sempre quando gli sbagli sono contro, è umano: capitava nel passato, capita ora con la Var”.

Capello ha poi concluso parlando anche della sostituzione proprio di Alessandro Bastoni per Carlos Augusto a inizio secondo tempo: “Chivu ha tolto Bastoni all’intervallo perché sapeva esattamente che avrebbe rischiato restando in campo, dopo il brutto gesto sul rosso a Kalulu. Mi sarei aspettato dichiarazioni di ben altro tono, soprattutto dopo una vittoria”.