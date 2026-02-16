Il mondo FQ

Camion invade la carreggiata opposta sull’A1 nel Fiorentino: ferito il conducente. Traffico bloccato e code

di Redazione Cronaca
Il mezzo pesante ha urtato la barriera spartitraffico intorno alle 8:25, invadendo parzialmente l’altra corsia. L’autista, unico ferito, è stato trasportato in ospedale
Mattinata di disagi sull’autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto fiorentino dove un mezzo pesante ha invaso parzialmente la carreggiata opposta dopo aver urtato la barriera spartitraffico. L’incidente, avvenuto intorno alle 8:25 al chilometro 311 tra i caselli di Firenze Sud e Incisa Reggello, ha causato il blocco del traffico su entrambe le carreggiate e lunghe code in entrambe le direzioni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, con due squadre e l’autogru, oltre ai soccorsi sanitari e meccanici, alla polizia stradale e al personale di Autostrade per l’Italia. Il conducente del camion, un uomo di 38 anni di origini straniere, è rimasto ferito ed è stato estratto dal mezzo dai soccorritori. Secondo le informazioni disponibili, è rimasto sempre cosciente ed è stato successivamente trasportato in ospedale in codice giallo.

In un primo momento si sono registrati 3 chilometri di coda in aumento verso Roma e 4 chilometri in carreggiata opposta verso Firenze, dove la circolazione era consentita su due corsie. Successivamente, poco prima delle 10, il tratto tra Firenze Sud e Incisa in direzione Roma, inizialmente chiuso, è stato riaperto, ma il traffico ha continuato a scorrere su una sola corsia. La situazione è ulteriormente peggiorata con il passare delle ore: si registrano infatti 6 chilometri di coda in aumento verso Roma e 5 chilometri di rallentamenti verso Firenze, dove la circolazione resta ridotta.

