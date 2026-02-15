L'uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, con padre, madre e figlia, stava uscendo

Arrestato a Bergamo un cittadino rumeno, senza fissa dimora e incensurato, per aver tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo. Nell’aggressione, la bimba ha riportato una frattura al femore.

Intorno alle 13, l’uomo stava entrando in un supermercato mentre una famiglia, con padre, madre e figlia, stava uscendo. All’improvviso ha afferrato la piccola per le gambe e ha cercato di strapparla alla madre, che la teneva per mano, tentando di trascinarla all’interno del centro commerciale. La donna ha reagito e ha chiesto aiuto. Il padre è intervenuto subito e, insieme ad alcuni passanti e agli addetti alla vigilanza, è riuscito a bloccare l’uomo fino all’arrivo della polizia.

Gli agenti hanno messo in sicurezza la bambina e portato l’uomo in Questura. Le testimonianze e le immagini della videosorveglianza hanno permesso di ricostruire l’accaduto. La piccola è stata portata in ospedale, dove le è stata riscontrata una frattura del femore causata dalla violenza subita. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona aggravato, perché ai danni di una minore di 14 anni, e di lesioni aggravate. Si trova ora in carcere in attesa della convalida dell’arresto.