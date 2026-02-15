Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:17

Lione, morto 23enne militante di estrema destra: era stato aggredito durante un incontro de la France Insoumise

di Redazione Esteri
Il presidente della Repubblica ha fatto un appello alla calma. I candidati alle Comunali hanno sospeso la campagna elettorale. Si cercano gli autori dell'aggressione
Lione, morto 23enne militante di estrema destra: era stato aggredito durante un incontro de la France Insoumise
Icona dei commenti Commenti

È morto a Lione dopo alcune ore di coma il militante di estrema destra Quentin D. Il giovane 23enne era stato aggredito a margine di una conferenza dell’eurodeputata franco-palestinese da la France Insoumise Rima Hassan, a Sciences Po: secondo le prime ricostruzioni, faceva parte di una sorta di “servizio d’ordine” intervenuto per scortare un gruppo di manifestanti femministe del collettivo di estrema destra “Némésis” che hanno contestato il comizio. Stanto alle testimonianze, il giovane è stato accerchiato da un gruppo della galassia cosiddetta “antifa”, che proteggeva il comizio della esponente di LFI e picchiato violentemente con pugni e calci alla testa. La procura indaga per lesioni mortali aggravate, ma al momento non sono stati individuati i responsabili.

Nelle scorse ore, il presidente della Repubblica Emmanuel Macron ha lanciato un appello a condannare “gli autori di questa ignominia”, invitando però “alla calma, alla prudenza, al rispetto”. “Nella Repubblica – ha aggiunto il presidente su X – nessuna causa, nessuna ideologia, giustificheranno mai che si uccida. Perseguire, portare davanti alla giustizia e condannare gli autori di questa ignominia è indispensabile. Per l’odio che uccide non c’è posto da noi”. Nelle scorse ore, quando già le condizioni del ragazzo erano disperate, sedi e sezioni de La France Insoumise sono state assalite e danneggiate in diverse città. Il leader del partito, Jean-Luc Mélenchon, ha accusato l’ex ministro dell’Interno, il Républicains Bruno Retailleau, e Marine Le Pen di aver “coperto” gli aggressori e ripetuto “accuse senza fondamento contro gli Insoumis”.

L’avvocato della famiglia, Fabien Rajon, ha denunciato l’aggressione come un “crimine” e “un’imboscata metodicamente preparata”. Diversi candidati alle elezioni comunali previste tra appena un mese hanno espresso il loro dolore per la notizia della morte del giovane, e alcuni hanno annunciato la sospensione delle loro campagne. “Non riesco a immaginarmi in campagna elettorale in queste circostanze. Esorto tutti a prendersi il tempo di comprendere la gravità del momento che stiamo vivendo insieme”, ha dichiarato Alexandre Dupalais, candidato dell’Udr-Rn, su France 3. L’ex presidente dell’Ol Jean-Michel Aulas, candidato di destra e centrista, e la candidata de la France Insoumise Anaïs Belouassa-Cherifi hanno fatto lo stesso, annunciando la sospensione delle loro campagne per domenica. “La morte di Quentin mi lascia senza parole”, ha commentato Aulas sabato su X. “Nulla giustifica l’uccisione o la morte per le proprie convinzioni. Nulla giustifica un disaccordo politico che porta alla violenza”, ha continuato. Senza menzionare la sospensione della sua campagna, il sindaco verde uscente, Grégory Doucet, anch’egli candidato alla rielezione, ha deplorato “una tragedia” e ha sottolineato che “una tale esplosione di violenza nel cuore della città è inaccettabile”. “La città di Lione metterà tutte le sue risorse a disposizione della giustizia per arrestare gli individui coinvolti”, ha aggiunto in una dichiarazione.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione