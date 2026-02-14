Secondo i dati forniti, sarebbero stati utilizzati circa 10mila preservativi su una platea di 2.800 atleti. La distribuzione gratuita di preservativi agli atleti è una consuetudine consolidata ai Giochi, nata con finalità di prevenzione sanitaria e sensibilizzazione

Saranno distribuite altre scorte di preservativi agli atleti ospiti nei villaggi olimpici. Le scorte erano andate esaurite in tre giorni in quello di Cortina. Diecimila condom, con tanto di logo olimpico, vaporizzate. “Questo rende chiaro che San Valentino è in pieno svolgimento al Villaggio” ha dichiarato il portavoce del Cio, Mark Adams. Secondo i dati forniti, sarebbero stati utilizzati circa 10mila preservativi su una platea di 2.800 atleti. Il dato, oltre alla curiosità, ha posto un problema logistico: le scorte sono terminate rapidamente, ma dal Villaggio assicurano che i preservativi con il logo olimpico saranno riforniti nei prossimi giorni, ripristinando la consueta disponibilità gratuita per gli atleti. Come altri prodotti per la cura e l’igiene: tra cui assorbenti, spazzolini et cetera.

La domanda sull’esaurimento delle scorte è stata rivolta anche ai due atleti presenti in sala stampa. “Onestamente l’ho saputo questa mattina aprendo Instagram ed ero scioccato”, ha raccontato il pattinatore artistico messicano Donovan Carrillo, sorprendendosi per la rapidità con cui la notizia si è diffusa sui social. Più articolata la riflessione della sciatrice del Madagascar Mialitiana Clerc: “Anche io ho sentito di questa storia su Instagram. È molto divertente, ma non mi sconvolge così tanto, perché so che ai Giochi olimpici molte persone usano i preservativi”. Clerc ha ricordato l’esperienza delle precedenti Olimpiadi invernali di Pechino 2022: “C’erano scatole piene di preservativi all’ingresso di ogni edificio, che venivano finite ogni giorno. Magari qualcuno li prende per portarli agli amici a casa come regalo”.

La distribuzione gratuita di preservativi agli atleti è una consuetudine consolidata ai Giochi, nata con finalità di prevenzione sanitaria e sensibilizzazione. Nel tempo, però, è diventata anche un piccolo simbolo “pop” dell’evento, soprattutto quando i dispositivi riportano il logo ufficiale dell’edizione in corso. A Cortina, complice il clima di festa, le scorte sono terminate in tempi record. Ma nessun allarme: il rifornimento è già previsto, e il Villaggio olimpico si prepara a tornare alla normalità. O quasi.