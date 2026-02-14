Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 14 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv

L'Italia punta ad altre medaglie: sarà il momento dello slalom gigante uomini, ma anche della sprint nel biathlon con Vittozzi e Wierer. In serata torna Sighel nei 1500 metri short track

Una sola medaglia per l’Italia nella giornata di venerdì: quella di bronzo di Michela Moioli nello snowboard cross. Poi delusioni dal biathlon e dal pattinaggio di velocità con Giacomel e Ghiotto. Oggi però è il momento dello slalom gigante uomini, con Alex Vinatzer che prova a dire la sua, ma anche della sprint di biathlon donne, con le solite Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che puntano al riscatto. In serata torna lo short track, con i 1500 metri uomini con Pietro Sighel.

Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi sabato 14 febbraio | Il programma completo

ore 09:05 Curling – Round robin donne, Italia – Cina: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani

ore 10:00 Sci alpino – Slalom gigante uomini, manche 1: Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

ore 10:30 Sci acrobatico – Dual moguls donne, ottavi di finale: Manuela Passaretta

ore 11:20 Sci acrobatico – Dual moguls donne, quarti di finale: ev. Manuela Passaretta

ore 11:35 Sci acrobatico – Dual moguls donne, semifinali: ev. Manuela Passaretta

ore 11:46 Sci acrobatico – Dual moguls donne, finali: ev. Manuela Passaretta

ore 12:00 Sci di fondo – Staffetta 4×7,5km donne: Federica Cassol, Iris De Martin, Martina Di Centa, Caterina Ganz

ore 13:30 Sci alpino – Slalom gigante uomini, manche 2: ev. Luca De Aliprandini, Giovanni Franzoni, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer

ore 14:45 Biathlon – Sprint 7,5km donne: Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer

ore 16:40 Hockey su ghiaccio – Turno preliminare uomini: Italia – Finlandia

ore 17:00 Pattinaggio di velocità – 500m uomini: Jeffrey Rosanelli

ore 18:00 Skeleton – Donne batteria 3: Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

ore 18:45 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino lungo, primo turno: Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

ore 19:05 Curling – Round robin donne, Italia – Svezia: Stefania Constantini, Elena Antonia Mathis, Giulia Zardini Lacedelli, Marta Lo Deserto, Rebecca Mariani

ore 19:30 Sci acrobatico – Big air donne, qualificazione manche 1: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli

ore 19:35 Skeleton – Donne batteria 4: ev. Alessandra Fumagalli, Valentina Margaglio

ore 19:57 Salto con gli sci – Individuale uomini trampolino lungo, turno finale: ev. Giovanni Bresadola, Francesco Cecon, Alex Insam

ore 20:15 Sci acrobatico – Big air donne, qualificazione manche 2: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli

ore 20:15 Short track – 1500m uomini, quarti di finale: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 20:59 Short track – 1000m donne, batterie: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana

ore 21:00 Sci acrobatico – Big air donne, qualificazione manche 3: Maria Gasslitter, Flora Tabanelli

ore 21:44 Short track – 1500m uomini, semifinali: ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 22:00 Short track – Staffetta 3000m donne, semifinali: Chiara Betti, Elisa Confortola, Arianna Fontana, Gloria Ioriatti, Arianna Sighel

ore 22:27 Short track – 1500m uomini, finale B: ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

ore 22:42 Short track – 1500m uomini, finale A: ev. Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dove vederle in tv e streaming

È possibile seguire i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 sia in tv in chiaro sulla Rai sia in streaming, i cui diritti appartengono a Warner Bros Discovery. La diretta in chiaro delle gare è visibile su Rai2 e Rai Sport HD (canale 58) e in streaming su Rai Play. Per vedere integralmente ogni evento delle Olimpiadi bisogna affidarsi invece allo streaming in abbonamento: tutte le gare sono visibili su Eurosport, i cui canali sono disponibili sulle piattaforme HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels.