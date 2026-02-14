Lo sciatore con la mamma sudamericana ha dominato la prima manche e pregusta già l'oro. L'azzurro è undicesimo: "Andrò all-in"

Lucas Pinheiro Braathen ha letteralmente fatto il vuoto nella prima manche dello slalom gigante alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026. Il brasiliano ha dominato la prima manche e in attesa della seconda manche pregusta già l’oro a meno di clamorosi ribaltoni. 1’13″92 il tempo di Braathen, che a fine gara ha dichiarato: “Non ho fatto nulla di particolare”. Il favorito, lo svizzero Marc Odermatt, è secondo con 0″95 di ritardo. L’unico sotto il secondo di distacco. Terzo a 1″57 lo svizzero Meillard. La lotta per le medaglie rimane apertissima. Ci crede anche Alex Vinatzer, che è 11esimo (il migliore tra gli italiani) e a 8 decimi dalla terza posizione.

A prendersi la scena è stato però senza dubbio Lucas Pinheiro Braathen, che ha ipotecato l’oro ed è pronto a regalare al Brasile la prima medaglia della storia alle Olimpiadi invernali. Mai infatti il team brasiliano ha conquistato un podio dal 1992, da quando partecipa ai Giochi invernali. Sarebbe una medaglia storica. E dopo il tempo fatto c’è già stato un momento di grande tenerezza nel corso della prima manche. Pinheiro Braathen ha parlato con la mamma, che in portoghese gli ha detto: “Amor, amor”. Lo sciatore gareggia per il Brasile grazie proprio a sua mamma, brasiliana: lui è nato e cresciuto in Norvegia.

Se per il primo posto non sembra esserci più gara, nella seconda manche in tanti lotteranno per il podio, compreso l’italiano Alex Vinatzer. L’azzurro è undicesimo a 8 decimi dal podio e crede alla possibile rimonta: “Togliamo i primi due che hanno sciato da Dio. Lucas è andato fortissimo nelle ultime gare. Io ho sbagliato un po’ il ritmo all’inizio, poi ho provato a spingere a tutta, anche se nel pezzo finale c’era un po’ il segno e si perdeva velocità. Quest’anno ho già fatto delle belle rimonte e andiamo all-in. La manche è lunga, su una manche lunga si può recuperare tanto. Bisogna tirare fuori tutto”.