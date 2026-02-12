Il ragazzo, che da verifiche successive si è scoperto avesse il biglietto, è stato lasciato da solo alla fermata. L'azienda si è scusata con la famiglia

Sanzionato con un provvedimento disciplinare l’autista dell’azienda di trasporto pubblico Svt di Vicenza che, nei giorni scorsi, ha fatto scendere un 15enne con disabilità dopo che si era autodenunciato di non avere l’abbonamento.

Lunedì 9 febbraio, il ragazzo si era avvicinato al conducente della linea 12 dicendogli di non avere l’abbonamento con sé – circostanza che successivamente si sarebbe rivelata falsa. In risposta, il dipendente della ditta lo ha fatto scendere dal mezzo. Così, il nonno era andato a recuperare suo nipote 15enne con disabilità di fronte alla scuola superiore di Altavilla Vicentina. Il presidente della società, Marco Sandonà, nei giorni scorsi si è scusato con la famiglia “per questo increscioso episodio” e ha precisato che simili condotte non rispecchiano le regole di viaggio riportate nella Carta dei Servizi aziendale. “Il concetto di fondo è chiaro: abbiamo una responsabilità nei confronti dei nostri utenti , a maggior ragione quando si tratta di minorenni, che in nessun caso devono essere lasciati a terra”.

“Non capisco perché sia stato fatto scendere”, aveva dichiarato la madre al Giornale di Vicenza: “Non avrebbero dovuto semplicemente fargli una multa che poi noi avremmo potuto contestare dimostrando che mio figlio è in possesso di un regolare abbonamento?”.

Nella pagina “sanzioni” del sito ufficiale, si legge che “per gli abbonati, in caso di mancata esibizione dell’abbonamento su richiesta degli agenti accertatori, la sanzione comminata potrà essere annullata qualora entro i successivi 15 giorni l’utente possa dimostrare il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento, esibendo adeguata documentazione presso l’Ufficio Sanzioni o la biglietteria in autostazione a Vicenza oppure contattando l’Ufficio Sanzioni tramite e-mail”.