Pioggia di ori per l’Italia: immensa Francesca Lollobrigida, la 35enne firma uno storico bis

Un altro oro, un’altra impresa. Francesca Lollobrigida vince anche i 5mila metri nel pattinaggio di velocità e conquista la sua seconda medaglia d’oro alle Olimpiadi di Milano-Cortina dopo quella nei 3mila. Una gara pazzesca della 35enne, che è partita subito fortissima, è sempre rimasta in proiezione sotto il tempo dell’olandese Merel Conijn (argento) ma alla fine ha fatto tanta, tantissima fatica nell’ultimo giro e mezzo. Lollobrigida aveva accumulato un vantaggio vicino ai due secondi nel corso della gara, ma nell’ultimo chilometro la stanchezza si è fatta sentire e ha rischiato di perdere tutto il vantaggio costruito.

Con la personalità, la grinta e la determinazione che l’ha resa grande nel corso della sua carriera, a denti stretti e con l’aiuto del pubblico che spingeva, ha trionfato per un solo decimo rispetto all’avversaria. 6:46.17 il tempo dell’azzurra, 6:46.27 il tempo di Conijn. Una gara tiratissima, se si considera che Sandrine Tas, quarta, ha chiuso a 3 decimi da Lollobrigida. E l’Italia vola nel medagliere: è la sesta medaglia d’oro, la quarta in meno di 24 ore. E per Lollobrigida è la seconda di un’Olimpiade fin qui perfetta: pochi giorni fa aveva vinto nei 3mila nel giorno del suo compleanno e con il figlio accanto. Ora un altro trionfo storico, festeggiato con la mano sul cuore durante l’inno di Mameli.

Per il pattinaggio di velocità italiano è il quarto oro della storia: i primi due erano stati vinti da Enrico Fabris, nel 2006 a Torino nei 1500 metri, e nell’allora neonato inseguimento a squadre, ancora con Fabris insieme ai compagni Matteo Anesi, Stefano Donagrandi ed Ippolito Sanfratello. Gli ultimi due sono di Francesca Lollobrigida. Con questo successo diventa l’atleta più medagliata nella storia del pattinaggio di velocità italiano con 2 ori, 1 argento e 1 bronzo.