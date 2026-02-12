Il mondo FQ

Olimpiadi, Dominik Paris e l’heavy metal: “Il bronzo? Ora ai concerti posso chiedere un aumento del cachet”

di Redazione Sport
Il campione altoatesino scherza sulla sua attività di cantante dei "Rise of voltage"
Un missile con gli sci ai piedi, certo. Dominik Paris è conosciuto per questo: a 36 anni compiuti – e un punto di domanda sulla prossima stagione agonistica – il campione altoatesino è il più forte discesista italiano di tutti i tempi. Eppure Domme ha una “seconda vita”. Meglio, una seconda passione, portata avanti parallelamente allo sci alpino, e che lo rende uno degli sportivi più interessanti del panorama italiano: l’heavy metal. Paris è il frontman del gruppo Rise of Voltage, che ha in programma l’esibizione in alcuni importanti festival tra la primavera e l’inizio dell’estate. Nell’intervista dopo il bronzo, il discesista azzurro ha scherzato: “Ora grazie alla medaglia posso chiedere un aumento del cachet ai concerti”.

