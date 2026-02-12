Un missile con gli sci ai piedi, certo. Dominik Paris è conosciuto per questo: a 36 anni compiuti – e un punto di domanda sulla prossima stagione agonistica – il campione altoatesino è il più forte discesista italiano di tutti i tempi. Eppure Domme ha una “seconda vita”. Meglio, una seconda passione, portata avanti parallelamente allo sci alpino, e che lo rende uno degli sportivi più interessanti del panorama italiano: l’heavy metal. Paris è il frontman del gruppo Rise of Voltage, che ha in programma l’esibizione in alcuni importanti festival tra la primavera e l’inizio dell’estate. Nell’intervista dopo il bronzo, il discesista azzurro ha scherzato: “Ora grazie alla medaglia posso chiedere un aumento del cachet ai concerti”.