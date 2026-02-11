Ci sarebbe una data, per l’annuncio delle elezioni presidenziali e del referendum in Ucraina. Il 24 febbraio Zelensky dovrebbe parlare alla nazione, nel giorno del quarto anniversario dell’invasione. Lo scrive il Financial Times citando funzionari ucraini ed europei, sollevando l’immediata replica della presidenza ucraina: “Finché non ci sarà sicurezza, non ci saranno annunci sulle elezioni”, avrebbe dichiarato l’ufficio di Zelesnky citato da Rbc Ucraina.

Secondo la testata londinese, il governo ucraino vorrebbe chiamare il popolo alle urne, lo stesso giorno, per le elezioni politiche e il referendum su un eventuale accordo di pace con la Russia. La scelta è seguita alle pressioni di Donald Trump, affinché entrambe le votazioni si tenessero entro il 15 maggio, pena la perdita delle garanzie di sicurezza proposte dagli Usa. Il presidente Usa vorrebbe porre fine alla guerra entro l’estate, per correre alle elezioni di midterm senza il fardello della guerra in Ucraina.

“Gli ucraini hanno questa idea radicata che tutto debba essere legato alla rielezione di Zelensky”, ha affermato un funzionario occidentale, riferendosi al possibile referendum sull’accordo di pace. Secondo il Financial Times, il governo sarebbe disposto a soddisfare rapidamente le richieste americane, nonostante i sondaggi indichino un calo dei consensi per il presidente.

Ma sia la road map che l’ultimatum degli Stati Uniti non è detto che saranno rispettati, secondo funzionari ucraini e occidentali sentiti dal Financial Times. La grande incognita risiede nei progressi verso un accordo di pace con il presidente russo Vladimir Putin. Secondo il calendario di lavoro, il Parlamento ucraino fra marzo e aprile dovrebbe lavorare alle modifiche legislative necessarie per consentire il voto in condizioni di guerra. La legge marziale vieta all’Ucraina di tenere elezioni nazionali durante un conflitto armato. Secondo la testata, Zelensky vorrebbe massimizzare le sue prospettive di rielezione, rassicurando al contempo Donald Trump che Kiev non sta rallentando un accordo di pace.

Sul campo, intanto, le truppe russe sarebbero avanzate nelle ultime 24 ore, soprattutto in due aree della Repubblica Popolare di Donetsk: Ilyinivka e Stepanivka. Lo ha dichiarato alla Tass l’esperto militare Andrei Marochko. Secondo quest’ultimo, le forze ucraine stanno cercando di riconquistare posizioni perse nei pressi della stazione ferroviaria della città, dove i combattimenti sono descritti come “feroci, intensi e tesi”. La scorsa settimana, Mosca aveva ampliato la sua area di controllo fino a 1,5 km attorno a tre insediamenti vicini a Kostiantynivka.

I raid russi non si fermano. Un attacco nella regione orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell’amministrazione militare locale Oleg Synegubov. Secondo un rapporto della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) pubblicato all’inizio di gennaio, quasi 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e 40.600 feriti dall’inizio dell’invasione russa il 24 febbraio 2022. Il rapporto afferma che il 2025 è stato l’anno più mortale dopo il 2022, con oltre 2.500 civili uccisi.