“Io vorrei sottolineare che la giustizia va a due velocità, perché le persone che commettono reati da strada sono arrestate quando vengono scoperte, portate immediatamente davanti al giudice e se hanno qualche precedente o comunque non si capisce bene chi siano, vanno a finire in prigione e di questo nessuno si lamenta, anzi si chiede che ce ne siano un pochino di più. Per quel che riguarda invece i crimini dei colletti bianchi, e cioè le corruzioni, le concussioni, i falsi in bilancio, tutte queste cose, i processi si svolgono generalmente a piede libero, durano un sacco e rischiano molto frequentemente di finire con una prescrizione, come è successo tante volte in Mani Pulite”. Lo ha detto l’ex magistrato Gherardo Colombo a Fazio Fazio, durante la trasmissione Che tempo che fa, in onda sul Nove. “Secondo me la punizione non educa. Se educa a qualcosa, educa all’obbedienza – ha aggiunto Colombo – In una democrazia bisognerebbe essere educati a gestire correttamente la propria libertà. Se uno obbedisce, non diventerà mai capace di scegliere tra quel che si può fare e quel che non si può fare. Al massimo può avere paura della sanzione, della pena, cosa che peraltro non è che succeda sempre”.