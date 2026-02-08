Chi è Lucia Dalmasso, bronzo olimpico nello snowboard ed ex promessa dello sci

La prima non si scorda mai. Lucia Dalmasso vince la sua prima medaglia alle Olimpiadi nel derby tutto italiano per il terzo posto nello snowboard. Medaglia di bronzo per l’atleta nata a Feltre nel 1997 e appartenente al gruppo Fiamme Gialle. Dalmasso ha sconfitto Elisa Caffont nella “finalina” dopo che entrambe avevano perso in semifinale e avevano visto sfumare l’occasione dell’oro olimpico. L’oro è andato alla ceca Zuzana Maderova, argento all’austriaca Sabine Payer. Si tratta della sesta medaglia azzurra nello snowboard nella storia dei Giochi.

Chi è Lucia Dalmasso

Una medaglia che Lucia Dalmasso ha inseguito per diverso tempo e che ha ottenuto adesso, alla sua seconda Olimpiade dopo quella del 2022, dove si era classificata 29esima nello slalom gigante parallelo. Perché sì, Dalmasso era una promessa dello sci alpino, tanto da entrare a far parte del gruppo Futur FISI. Non fa però i conti con il destino: un serio infortunio ai crociati di tutte e due le ginocchia stravolge i suoi piani. Mamma Elena e papà Pietro la aiutano a tornare in pista, ma successivamente sperimenta l’adattamento allo snowboard e con la tavola è amore a prima vista, un colpo di fulmine che le consente di ritrovare l’amore per lo sport e una nuova carriera.

Nel gennaio 2023 ottiene il primo podio in Coppa del Mondo (seconda nel PGS nordamericano di Blue Mountain) e nello stesso mese dell’anno dopo il primo successo a Scuol. Ancora nel 2023 sfiora il podio ai Mondiali di Bakuriani, dove chiude al quarto posto.

Vittorie e piazzamenti recenti

Lucia Dalmasso ha vinto nel dicembre 2024 il gigante parallelo di Yanqing, in Cina, bissando il successo di Scuol e portando a sei i podi complessivi di carriera. L’anno successivo ha aperto la stagione 2025-26 con la vittoria nel gigante di Mylin, superando in finale l’azzurra Elisa Caffont e ha poi trionfato anche nello slalom parallelo di Bad Gastein (dove ha vinto anche a squadre in coppia con March).