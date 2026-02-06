Nel corso della cena di gala con i Capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha avuto un ‘colloquio amichevole’ di qualche minuto con Luca Zaia, presidente del Consiglio Regionale del Veneto (leggi l’inchiesta di Millennium su Vance, Thiel e la nuova tecno-destra Usa). I due si sono stretti la mano, hanno posato per qualche foto di rito e Zaia ha poi invitato Vance in Veneto, per vedere qualche gara olimpica. Come appreso dall’Adnkronos, il vicepresidente Usa ha poi chiesto diverse informazioni sul territorio italiano, sulle Dolomiti e sull’organizzazione delle Olimpiadi. Domande fatte anche in prospettiva, visto che nel 2028 i Giochi Olimpici faranno tappa proprio a Los Angeles. Nel video, Vance scherza con Zaia: “This is a strong guy”.