Nel corso della cena di gala con i Capi di Stato organizzata dal Cio alla Fabbrica del Vapore, il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance ha avuto un ‘colloquio amichevole’ di qualche minuto con Luca Zaia, presidente del Consiglio Regionale del Veneto (leggi l’inchiesta di Millennium su Vance, Thiel e la nuova tecno-destra Usa). I due si sono stretti la mano, hanno posato per qualche foto di rito e Zaia ha poi invitato Vance in Veneto, per vedere qualche gara olimpica. Come appreso dall’Adnkronos, il vicepresidente Usa ha poi chiesto diverse informazioni sul territorio italiano, sulle Dolomiti e sull’organizzazione delle Olimpiadi. Domande fatte anche in prospettiva, visto che nel 2028 i Giochi Olimpici faranno tappa proprio a Los Angeles. Nel video, Vance scherza con Zaia: “This is a strong guy”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione