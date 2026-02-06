La storia di Hiba alle Olimpiadi Milano-Cortina, cresciuta al Punto Luce di Save The Children è tedofora per la pace – Video

Anche Save The Children ha partecipato al viaggio della fiamma olimpica verso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Ong ha portato la fiaccola con una tedofora d’eccezione che incarna i valori di resilienza, inclusione e pace: Hibatallah Najid, detta Hiba. Arrivata in Italia all’età di nove anni, Hiba è cresciuta al Punto Luce Giambellino di Milano di Save the Children, organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lì si è sentita davvero benvenuta e ha imparato a trasformare le fragilità in determinazione, racconta l’Ong, scoprendo una passione genuina per il calcio. “Portare la torcia olimpica significa dare voce a questa trasformazione, da chi pensava di non avere possibilità a chi sogna in grande e incoraggia a superare ogni ostacolo, secondo i valori dello sport – ha detto Hiba – Per me è una grande emozione essere qui e dimostrare che, se qualcuno ha fiducia in te, puoi imparare anche a credere in te stessa e a diventare luce per gli altri”.
Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione