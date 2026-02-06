La storia di Hiba alle Olimpiadi Milano-Cortina, cresciuta al Punto Luce di Save The Children è tedofora per la pace – Video

Anche Save The Children ha partecipato al viaggio della fiamma olimpica verso la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. L’Ong ha portato la fiaccola con una tedofora d’eccezione che incarna i valori di resilienza, inclusione e pace: Hibatallah Najid, detta Hiba. Arrivata in Italia all’età di nove anni, Hiba è cresciuta al Punto Luce Giambellino di Milano di Save the Children, organizzazione internazionale che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Lì si è sentita davvero benvenuta e ha imparato a trasformare le fragilità in determinazione, racconta l’Ong, scoprendo una passione genuina per il calcio. “Portare la torcia olimpica significa dare voce a questa trasformazione, da chi pensava di non avere possibilità a chi sogna in grande e incoraggia a superare ogni ostacolo, secondo i valori dello sport – ha detto Hiba – Per me è una grande emozione essere qui e dimostrare che, se qualcuno ha fiducia in te, puoi imparare anche a credere in te stessa e a diventare luce per gli altri”.