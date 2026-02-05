Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:05

Vandalizzata la sede di FdI a Roma, falce e martello e scritta “fascisti di me***”. La reazione: “Clima d’odio”

di Redazione Cronaca
Icona dei commenti (17)
Nella notte ignoti hanno imbrattato la storica sede di Fratelli d'Italia frequentata in passato da Meloni
Icona dei commenti Commenti

Vandalizzata nella notte la storica sede di Fratelli d’Italia della Garbatella a Roma, frequentata in gioventù anche da Giorgia Meloni. Lo fanno sapere Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito. “Condanniamo con assoluta fermezza il vile atto di vandalizzazione ai danni della sede di Fratelli d’Italia avvenuto stanotte – affermano -. Un gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio”. Sulle serrande della sede e sui muri adiacenti sono apparse le scritte “Falsa” e “Fasci di merda” insieme ai simboli di falce e martello in rosso. “Questi episodi sono il frutto di un clima d’odio alimentato da una certa sinistra che fomenta tensioni e delegittimazione, un clima costruito ad arte contro Fratelli d’Italia e contro la presidente del Consiglio Meloni, bersaglio costante di insulti, attacchi, minacce” scrivono i due parlamentari in una nota.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione