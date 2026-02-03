È stato arrestato dalla polizia l’ultras dell’Inter che domenica ha lanciato una bomba carta all’interno dello stadio ‘Giovanni Zini’, durante Cremonese-Inter. Il grosso petardo, lanciato pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo dal settore dei tifosi ospiti, è esploso a poca distanza dal portiere della Cremonese, Emil Audero, caduto a terra in evidente stato di stordimento, motivo per cui l’arbitro ha sospeso la gara, per consentire l’intervento dei soccorritori. A seguito delle indagini, la Digos della Questura di Cremona, grazie attraverso l’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza dello stadio e di quelle effettuate dalla Scientifica, è riuscita a individuare l’autore del lancio della bomba carta, tratto in “arresto differito entro le 48 ore dal fatto”.
