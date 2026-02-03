È morto Nicolas Giani, storico capitano della Spal e tra i giocatori simbolo della scalata dalla Serie C alla Serie A. L’ex capitano 39enne combatteva da tempo con una malattia. I tifosi, legati a uno dei fautori della scalata dalla Lega Pro alla Serie A tra il 2014 e il 2017, avevano poche settimane fa esposto uno striscione dedicato a lui, dopo che si era diffusa la notizia della malattia. Il difensore, nato a Como nel 1986, ha collezionato oltre cento presenze, condite da otto gol, con il club ferrarese.

A dare comunicazione della morte nella serata di lunedì 2 febbraio è stata la società Ars et Labor Ferrara, la “nuova” Spal dopo il fallimento: “Ferrara Calcio Ars et Labor si stringe attorno al dolore della famiglia dell’indimenticato ex capitano Nicolas Giani, che ci ha lasciati a soli 39 anni. Le battaglie, le gioie, la doppia promozione dalla Serie C alla Serie A, sempre con la fascia al braccio a difesa dei nostri colori. Ciao Nicolas, Ferrara non ti dimenticherà mai”.

Chi era Nicolas Giani

Nato nel 1986, Giani muove i primi passi calcistici nell’U.S. Cassina Rizzardi e già nel 1998 viene ceduto all’Inter, che subito lo manda prima in prestito alla Cremonese e poi alla Pro Patria. Nella stagione 2008-2009 viene ingaggiato dal Vicenza e da difensore centrale viene spostato sulla fascia – sempre sulla linea difensiva – dall’allenatore Gregucci, chiudendo il campionato a 37 presenze. Nella stagione 2009-2010 Inter e Vicenza rinnovano il prestito annuale, con il difensore che rimane così in Serie B, ma questa volta giocando solo 7 partite. Giani rimane a Vicenza fino al 2014, con solo una brevissima parentesi di sei mesi al Perugia, a gennaio 2013.

Dal gennaio 2014 è passato alla SPAL, in quella che allora era la Seconda Divisione di Lega Pro, terminando il campionato al sesto posto e accedendo alla Lega Pro unica. Nella stagione successiva viene nominato capitano, la Spal finisce la stagione al quarto posto sfiorando i playoff, dopo una lunga rimonta in campionato. Al termine della stagione 2015–2016 vince il girone B in Lega Pro con due giornate d’anticipo riportando la squadra estense in Serie B dopo 23 anni. Il 18 maggio 2017, a sorpresa e senza i favori del pronostico, ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie B, riportando la Spal in Serie A dopo 49 anni.

Il 30 giugno 2017 scade il suo contratto con la società di Ferrara e da svincolato firma un contratto biennale con lo Spezia in serie B. A gennaio 2019 viene ingaggiato dalla Feralpisalò, società di Serie C, con la quale firma un contratto fino al giugno 2021, per poi passare in Serie D nel 2021/22 – sua ultima stagione agonistica – al Desenzano Calvina.