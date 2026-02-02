Il mondo FQ

Mattarella dichiara aperta la 145esima sessione del Comitato olimpico internazionale

di Redazione Sport
Il Presidente della Repubblica ha aperto ufficialmente i lavori del Comitato Olimpico Internazionale con un appello
“Dichiaro aperta la 145ma sessione del Comitato Olimpico internazionale“. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha concluso il suo discorso alla Scala in cui ha chiesto “con determinazione” una tregua olimpica. Terminato l’intervento del presidente, è’tornata sul palco l’orchestra della Scala con il direttore Riccardo Chailly e il baritono Luca Salsi per un concerto con un programma interamente dedicato a musiche di Rossini e Verdi.

