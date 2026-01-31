Esplosione ad Adelfia, distrutta una casa: muore una coppia di anziani di 89 e 92 anni

I corpi di Rocco Lotito e Antonetta Costantini, marito e moglie, sono stati trovati dai vigili del fuoco sotto le macerie. La causa potrebbe essere la sostituzione della bombola del gas

Un’esplosione nel centro di Adelfia, comune ad una ventina di chilometri da Bari, ha distrutto una casa al piano terra di via Oberdan. Sono morte le due persone che vivevano all’interno. Si tratta di una coppia di anziani: Rocco Lotito, di 89 anni, e Antonetta Costantini, di 92, marito e moglie. I vigili del fuoco hanno individuato i loro corpi sotto le macerie del loro appartamento, devastato da una violenta doppia esplosione. che ha provocato anche un incendio. A confermare il decesso della coppia è l’assessore comunale ai servizi sociali Biagio Cistulli, dopo essere stato informato dalle forze dell’ordine direttamente sul posto.

Sulle cause dell’esplosione, l’assessore Cistulli riferisce che dovrebbe essersi verificato “uno scoppio dovuto forse a una incauta manutenzione che lo stesso anziano stava facendo sulla bombola del gas. Pare – dice l’assessore – che fosse in corso un’operazione di sostituzione della bombola che lo stesso anziano aveva comprato questa mattina”. Sul posto ci sono anche i carabinieri e il pm di turno Vito Valerio.

L’edificio è una vecchia costruzione ad un paio di piani nel centro del paese. Non è crollato del tutto: “Stanno verificando, c’è il capo dell’ufficio tecnico e con i vigili del fuoco stanno verificando la staticità dell’immobile. È sventrato, però fortunatamente i solai sembrano aver retto”, ha spiegato ancora l’assessore Cistulli.