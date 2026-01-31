Il mondo FQ

Migliaia di persone al corteo per Askatasuna a Torino: c’è anche Zerocalcare. Gli organizzatori: “Siamo 50mila”

di Local Team per Il Fatto
Davanti all'ex centro sociale un forte sbarramento di mezzi e agenti di polizia in tenuta antisommossa attende i manifestanti
Migliaia di persone, 50mila secondo gli organizzatori, 15mila secondo altre fonti, si sono riunite a Torino per partecipare al corteo per Askatasuna, il centro sociale sgomberato dopo quasi 30 anni alla fine del 2025. Gli attivisti si sono uniti lungo il fiume Po: al corteo anche il fumettista Zerocalcare.

Davanti all’ex centro sociale un forte sbarramento di mezzi e agenti di polizia in tenuta antisommossa attende i manifestanti: presente anche l’idrante.

