Inaugurazione dell’anno giudiziario, la diretta video da Milano col ministro Nordio

Il ministro della Giustizia partecipa alla cerimonia a Milano
A partire dalle ore 10 è prevista l’inaugurazione dell’anno giudiziario nella sala della Corte d’Appello di Milano con, tra gli altri, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Ieri il Guardasigilli, per la stessa occasione ma nella sede della Cassazione, ha criticato i sostenitori del no al referendum sulla giustizia. Più sopra, la diretta streaming dell’evento.

