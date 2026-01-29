Il numero due al mondo ha partecipato a The Hundred, show con Andy Lee e Sophie Monk: "Non commento", ha replicato parlando della scelta "poco italiana" in Australia

“Noooo, mamma mia”. Disgustato in volto, quasi inorridito. Jannik Sinner conquista tutti in campo e fuori durante gli Australian Open. Il tennista italiano – tra i vari impegni extra tennis – ha partecipato anche a The Hundred, lo show con Andy Lee e Sophie Monk. Nel programma bisogna indovinare quante persone, su 100, compiono determinate azioni, soprattutto “insolite”. E alla domanda sulla percentuale di australiani che spezzano gli spaghetti, Sinner – che per gli spaghetti “alla Berrettini” aveva già fatto parlare di sé negli scorsi giorni – d’istinto ha esclamato: “No, mamma mia. Ho una brutta sensazione”, con espressione del viso non proprio felice. Si sa, in Italia è una pratica insolita. Motivo per cui Sinner si è subito dissociato – ovviamente tra le risate – dal gesto.

L’azzurro ha indicato il 44% come percentuale di persone che lo fanno, andando non distante dalla risposta esatta: 37%. Sophie Monk – sua “rivale” nella trasmissione – aveva votato con un significativo 80% e ha giustificato così la sua decisione: “Gli spaghetti sono troppo lunghi, io li spezzo 3 volte”, ha dichiarato sorridendo, con Sinner inorridito in volto che ha replicato: “Non commento”. Un’espressione linguistica e un linguaggio del corpo – oltre che un’ideologia – prettamente italiani da parte di Jannik Sinner.