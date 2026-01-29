Camion a fuoco in galleria sull’autostrada A1, 16 km di coda a Firenze

L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono poi iniziate le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti

L’autostrada del Sole è bloccata, poco dopo le 15, in direzione Nord nel nodo di Firenze a causa di un incidente che ha coinvolto un camion, andato a fuoco nella galleria “Le Croci”, subito dopo Calenzano e prima del bivio della variante di Valico. Al momento ci sono 8 km di coda nel tratto bloccato tra la galleria e Calenzano e altri 8 per l’uscita obbligatoria a Calenzano. L’incendio è stato spento dai vigili del fuoco e sono poi iniziate le bonifiche e le verifiche della Società Autostrade su eventuali danni agli impianti e al rivestimento della galleria.

Il tratto dell’A1 è stato riaperto poco dopo le 19. Sul posto hanno operato squadre e mezzi di Aspi “per portare a termine gli interventi di messa in sicurezza della porzione di calotta danneggiata dalle fiamme, attività imprescindibile per consentire la riapertura al traffico”. “Poco dopo le ore 20 – sostiene in una nota Autostrade per l’Italia -, sulla A1 Milano-Napoli, sono terminate le code”.

Tra gli interventi del personale e dei mezzi di Aspi per rimettere in sicurezza la galleria c’è stato quello alla parte di calotta danneggiata dalle fiamme del camion bruciato, attività necessaria per la riapertura al traffico dell’autostrada. Notevole l’impatto sulla viabilità ordinaria e sul traffico locale di Firenze e della sua area metropolitana per i veicoli usciti dall’A1 alla ricerca di percorsi alternativi.