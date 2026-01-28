L'attaccante del Tottenham ed ex Juventus è rimasto illeso. L'allenatore Frank: "È stato solo un pneumatico che si è rotto". A soccorrerlo Odobert

Spavento per Randal Kolo Muani, attaccante del Tottenham ed ex (ma forse per poco) punta della Juventus. Ieri, martedì 27 gennaio, il francese è stato coinvolto in un incidente stradale a Hertfordshire, distante pochi chilometri dal nord di Londra. Per fortuna, l’impatto è stato di lieve entità e il numero 39 non ha riportato nessuna ferita.

Sui social sono circolate delle foto che mostravano la Ferrari nera dell’attaccante danneggiata e, in piedi di fronte a questa, il giovane insieme al compagno di squadra Wilson Odobert. Quest’ultimo non era con lui in auto ma appena dietro, e si è fermato per prestare soccorso. I due erano diretti in aeroporto per raggiungere la squadra in vista di una trasferta europea. Sono infatti convocati e dovrebbero scendere in campo nella gara di questa sera a Francoforte. Qui gli Spurs affronteranno l’Eintracht per provare a confermare la qualificazione diretta agli ottavi di Champions League, tentando di rimanere come fatto fino ad ora tra le prime otto.

L’allenatore dei londinesi Thomas Frank ha confermato, ieri, che l’attaccante e “tutti gli altri coinvolti nell’incidente stavano bene”. L’uomo ha affermato in conferenza stampa che “è stato uno pneumatico che si è rotto, quindi sono un po’ in ritardo, ma atterreranno più tardi stasera”. I due non hanno raggiunto la Germania con i compagni, ma sono arrivati ieri sera con un volo serale.

Kolo Muani è ancora a secco in Premier League quest’anno, e negli ultimi giorni si parla sempre di più di un suo ritorno alla Juventus. Lo scorso anno, la punta era riuscita a risolvere per un periodo i problemi di sterilità dell’attacco bianconero. In estate, i torinesi aveva riprovato ad acquistarlo e le parti erano state molto vicine. La trattativa saltò per problemi sopraggiunti con il club che possiede il cartellino del francese, il PSG, e la Vecchia Signora ripiegò su Lois Openda. Il belga però non è riuscito ad ambientarsi e dovere nella nuova esperienza italiana e così Comolli è tornato alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Luciano Spalletti. Attaccante che, complice anche l’ottimo ricordo lasciato a Torino, potrebbe essere proprio Kolo Muani.