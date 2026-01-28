Il mondo FQ

Cade un grosso albero in strada a Roma: colpito un autobus Atac alla Balduina. Nessun ferito

di F. Q.
Grosso albero caduto alla Balduina, quartiere di Roma: ha colpito un autobus Atac nella parte posteriore e un'auto. Strada chiusa per sicurezza.
Momenti di paura in via Ugo de Carolis, alla Balduina a Roma, dove un grosso albero è caduto sulla carreggiata colpendo con i rami un’auto e nella parte posteriore un autobus di linea. Sul posto pattuglie per la messa in sicurezza e la chiusura della strada all’altezza di via Ugo de Carolis. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti.

