Auto “mimetiche”, motoslitte e oltre 100 operatori: le immagini della polizia del Qatar che sfila a Milano per le Olimpiadi

La Lekhwiya, le forze di sicurezza d’élite, e la polizia del Qatar hanno mandato in Italia, per partecipare alla sicurezza dei Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, più di 100 operatori (tra cui una ventina di donne), oltre 20 mezzi speciali (dai Nissan Patrol ai mastodontici Thunder della Stark Motor) e tre motoslitte. Come si vede dalle immagini diffuse dall’account ufficiale delle forze di sicurezza qatariote, gli agenti sono arrivati a Milano Malpensa, dove sono atterrati anche 9 fuoristrada specializzati che si sono divisi in due convogli e hanno attraversato la città attirando l’attenzione dei curiosi. I mezzi e gli operatori sono venuti in Italia nell’ambito dell’accordo di cooperazione tra le forze di polizia dei due Paesi che il ministro Matteo Piantedosi aveva firmato a settembre durante la sua visita a Doha.
