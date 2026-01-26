Domenica nera per l'estremo difensore al Mapei Stadium: protagonista in negativo nell'episodio che ha deciso la sfida, poi è stato lasciato a piedi mentre era impegnato in zona mista

Emil Audero è stato dimenticato dalla Cremonese, club di cui è portiere, nel post partita della sfida contro il Sassuolo. Ha dell’incredibile quanto accaduto alla fine del match che si è giocato alle 12:30 di domenica, 25 gennaio, che ha visto vincere il Sassuolo per 1-0. Dopo lo scontro salvezza, il club lombardo ha infatti “dimenticato” Emil Audero al Mapei Stadium, ripartendo per Cremona da Reggio Emilia senza il suo portiere titolare, che tra l’altro è stato protagonista in negativo del match visto l’errore sul tiro di Laurienté da cui poi è arrivato il gol di Fadera. Come raccontato da Sky Sport infatti, dopo la sconfitta per 1-0 firmata Fadera, i giocatori lombardi sono saliti sul pullman per tornare in città. Tutti, tranne uno.

All’appello infatti mancava Audero, che era impegnato nelle tradizionali interviste post partita in zona mista con alcuni giornalisti dall’Indonesia, nazionale di cui Audero è il portiere titolare, arrivati a Reggio Emilia per seguire sia il numero uno che Jay Idzes, difensore del Sassuolo. Nessuno del club però si è accorto dell’assenza del portiere, che è quindi rimasto “a piedi“. Successivamente Audero si è accorto di esser rimasto solo, si è messo in contatto con il suo club, che – anche grazie alla collaborazione del Sassuolo – ha poi messo a disposizione un’auto che ha riportato Audero a casa.