Una barca rovesciata nel Mediterraneo con a bordo 51 persone. Uno solo è sopravvissuto, dopo essere rimasto aggrappato per 24 ore a un rottame in acqua, in attesa di essere salvato. Adesso è ricoverato a Malta, in condizioni gravissime. Ma è riuscito a raccontare in quanti erano su quell’imbarcazione partita dalla Tunisia, poco dopo essere stato salvato in acque internazionali dalla motonave Star che lo ha sbarcato sull’isola. Dal suo racconto, il naufragio è avvenuto venerdì. Quella sera anche la Capitaneria di porto di Lampedusa aveva perlustrato l’area dove sarebbe avvenuto il naufragio, ma senza esito. Il sopravvissuto ha raccontato che il gruppo di migranti è partito dalla Tunisia e aveva navigato per 24 ore in acqua. Alarm Phone da giorni segnala di non avere più notizie di persone partite dalla Tunisia su tre imbarcazioni.

Ma non si tratta degli unici naufragi avvenuti nelle ultime ore nel Mediterraneo. Una donna e un bambino sono stati trovati morti al largo dell’isola greca di Ikaria, nel nord del Mar Egeo, dopo l’affondamento di un’imbarcazione che trasportava più di 50 migranti, secondo quanto riferito dalla polizia portuale. “Cinquanta migranti sono stati recuperati e sono stati presi in carico dalle autorità, ma altre tre persone risultano ancora disperse”, ha precisato una portavoce della guardia costiera. “È in corso un’operazione di soccorso con una nave della guardia costiera, mentre nel corso della giornata è atteso l’arrivo di una squadra di soccorritori e sommozzatori”, ha aggiunto la stessa fonte. I forti venti di forza 6 sulla scala Beaufort rendono difficili i soccorsi, secondo l’emittente televisiva pubblica Ert. Ikaria si trova vicino alle coste occidentali della Turchia, da dove partono persone in cerca di asilo nell’Unione Europea.

(immagine di repertorio)