È morto a Milano all’età di 87 anni Giuliano Spazzali, avvocato penalista tra i più noti del panorama giudiziario italiano, protagonista di alcuni dei processi più emblematici della storia recente del Paese. Nato a Trieste nel 1939, il legale si è spento oggi dopo una lunga malattia.

Il suo nome è legato in particolare alla difesa di Soccorso Rosso, l’organizzazione che negli anni Settanta forniva assistenza legale e materiale ai militanti della sinistra extraparlamentare, e a quella di Pietro Valpreda, l’anarchico accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana del 1969. In uno dei capitoli più dolorosi della storia repubblicana, Spazzali fu tra coloro che si batterono per smontare un impianto accusatorio rivelatosi infondato, contribuendo a una lunga battaglia giudiziaria e civile per la verità.

Negli anni Novanta l’avvocato tornò al centro della scena mediatica come difensore di Sergio Cusani nel processo Enimont, uno dei procedimenti simbolo dell’inchiesta Mani pulite. In quell’aula di tribunale Spazzali rappresentò il contraltare dell’allora pubblico ministero Antonio Di Pietro, dando vita a uno dei confronti più seguiti e discussi della stagione giudiziaria che segnò la fine della Prima Repubblica. Avvocato colto e combattivo, Spazzali ha attraversato decenni di storia italiana portando in tribunale casi che intrecciavano giustizia, politica e diritti civili.