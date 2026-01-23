Australian Open, il caldo estremo stravolge il programma di sabato: quando giocano Sinner, Musetti e Darderi

Il caldo “invade” gli Australian Open. Nella giornata di sabato a Melbourne ci sarà allerta caldo estremo, con temperature massime fino a 38 gradi e per questo motivo l’organizzazione dello Slam australiano ha deciso di anticipare il programma diurno di un’ora sui due campi principali, di mezz’ora sugli altri. L’obiettivo è finire prima dell’ora di punta del caldo australiano, intorno alle 16 locali. Anche per questo motivo i tre italiani impegnati nel tabellone maschile scenderanno in campo tutti e tre quando in Italia sarà notte.

Sia Sinner, che Musetti e Darderi infatti saranno impegnati su tre campi diversi nel terzo turno degli Australian Open. Sono gli ultimi tre “superstiti” dopo le eliminazioni di Lorenzo Sonego (per mano proprio di Musetti) e di Francesco Maestrelli contro Novak Djokovic. Il numero due al mondo sfiderà lo statunitense Eliot Spizzirri, Musetti invece affronterà il ceco Tomas Machac, mentre Darderi se la vedrà con Karen Khachanov.

Sinner-Spizzirri, i precedenti

Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri si affronteranno per la prima volta in carriera. I due non si sono mai incrociati (per l’americano è solo la seconda partecipazione a uno slam dopo gli Us Open 2025), considerando anche che Spizzirri – numero 85 del ranking Atp – ha giocato in carriera prevalentemente Challenger e 250. Del suo avversario Sinner ha però parlato dopo la vittoria contro Duckworth al secondo turno: “Spizzirri? L’ho guardato un po’ anche l’anno scorso, è un giocatore molto aggressivo, serve bene e oggi ho visto la sua partita. Non abbiamo mai giocato contro, vediamo cosa succede”, aveva dichiarato Sinner nell’intervista in campo. Lo statunitense ha fin qui battuto Joao Fonseca al primo turno e Wu Yibing al secondo.

Dove vedere Sinner-Spizzirri in tv e streaming

L’Australian Open è un’esclusiva di Warner Bros. La sfida tra Jannik Sinner ed Eliot Spizzirri – prevista per sabato 24 gennaio non prima delle 2 italiane – così come tutto l’Australian Open (e quindi anche le sfide tra Musetti e Machac, Darderi e Khachanov) sarà visibile su discovery+ e HBO Max. I canali Eurosport, dove si vedono tutte le principali partite, sono disponibili su Dazn e TimVision.

Australian Open, gli italiani in campo sabato

Nel quinto giorno del torneo saranno tre gli italiani in campo: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi. Sinner tornerà ovviamente ancora in campo sul centrale di Melbourne, la Rod Laver Arena, non prima delle 2 in Italia: sarà la sua prima sfida diurna dopo le prime due ad aprire il programma serale sul centrale. Lorenzo Musetti sfiderà invece Tomas Machac – temibile avversario ceco che ha battuto Dimitrov e Tsitispas nei primi due turni – in apertura di giornata alla John Cain Arena, alle 00:30 italiane. Stesso orario per Darderi alla Kia Arena, contro Karen Khachanov.

Ore 00.30: [5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE) sulla John Cain Arena

Ore 00.30: [15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA) sulla Kia Arena

Non prima delle 2:00: Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA) sulla Rod Laver Arena

Australian Open, il programma completo di sabato

ROD LAVER ARENA – dalle 00:30

Karolina Pliskova (CZE) – [9] Madison Keys (USA)

non prima delle 2:00

Eliot Spizzirri (USA) – [1] Jannik Sinner (ITA)

non prima delle 9:00

Botic van de Zandschulp (NED) – [4] Novak Djokovic (SRB)

[16] Naomi Osaka (JPN) – [Q] Maddison Inglis (AUS)

MARGARET COURT ARENA – dalle 00:30

[6] Jessica Pegula (USA) – Oksana Selekhmeteva (RUS)

non prima delle 2:00

Peyton Stearns (USA) – [4] Amanda Anisimova (USA)

non prima delle 4:30

[8] Ben Shelton (USA) – [30] Valentin Vacherot (MON)

non prima delle 9:00

[31] Anna Kalinskaya (RUS) – [2] Iga Swiatek (POL)

Marin Cilic (CRO) – [12] Casper Ruud (NOR)

JOHN CAIN ARENA – dalle 00:30

[5] Lorenzo Musetti (ITA) – Tomas Machac (CZE)

non prima delle 2:00

[21] Elise Mertens (BEL) – [Q] Nikola Bartunkova (CZE)

non prima delle 7:00

[WC] Stan Wawrinka (SUI) – [9] Taylor Fritz (USA)

[5] Elena Rybakina (KAZ) – Tereza Valentova (CZE)

KIA ARENA – dalle 00:30

[15] Karen Khachanov (RUS) – [22] Luciano Darderi (ITA)

non prima delle 2:00

[13] Linda Noskova (CZE) – Xinyu Wang (CHN)

non prima delle 8:00

[16] Jakub Mensik (CZE) – Ethan Quinn (USA)