Non è abituata a mollare e non lo ha fatto nemmeno questa volta. Neanche quando il fisico sembrava non rispondere, neanche quando i colpi non la sorreggevano. Alla fine però Jasmine Paolini deve salutare Melbourne e gli Australian Open 2026, sconfitta in due set al terzo turno da Iva Jovic con il punteggio di 6-2, 7-6 (7-3) dopo un’ora e 48 minuti di gioco. La giovane americana, 18 anni e una carriera che sta spiccando il volo, ha meritato la vittoria e ha dimostrato di poter essere la mina vagante del tabellone femminile. Paolini però è stata frenata da un malessere fisico che ha compromesso il suo primo set: era riuscita in qualche modo a rientrare in partita, salvo poi crollare nel tie-break che avrebbe potuto riaprire il match.

L’azzurra, numero 8 al mondo, è parsa in difficoltà fin dal primo game. Ben presto si è capito che qualcosa non andava: problemi intestinali, probabilmente dovuti a difficoltà di digestione e acuiti dal caldo di Melbourne. Poi il medical time out e l’arrivo del dottore: “È da quando ho pranzato che mi sento il cibo qui – ha spiegato l’azzurra – quindi non riesco a muovermi”. Dopo il trattamento arrivato al crepuscolo del primo set, pian piano si è rivitalizzata. Nel secondo parziale Paolini ha lottato, ha recuperato per due volte un break di svantaggio, anche quando Jovic ha servito per il match. È riuscita in qualche modo a rimanere in vita fino al tie-break, dove però sono venute fuori nuovamente le qualità della sua giovane rivale. Paolini in generale è stata molto fallosa e incostante, anche nel secondo set, quando è riuscita comunque a fare partita alla pari con Jovic.

Si conferma la sua avversione agli Slam sul cemento, dove non è mai riuscita ad andare oltre gli ottavi di finale. Anche un anno fa in Australia Paolini uscì al terzo turno, contro Svitolina. Un aspetto positivo in chiave classifica: la 30enne toscana non perderà molte posizioni e rimarrà in top 10 anche dopo Melbourne.