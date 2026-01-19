“Appena l’ho visto, gli ho mandato un messaggio”: Djokovic punzecchia Alcaraz per il nuovo servizio. Che cosa è cambiato

Ricordate l’allenamento di Carlos Alcaraz con uno strano canestrino da basket? Quell’esercizio diventato virale nei giorni delle festività era propedeutico a una modifica nel servizio del numero 1 al mondo. Da quando si è presentato a Melbourne, già prima dell’inizio degli Australian Open, il nuovo servizio di Alcaraz è diventato uno dei temi caldi nel mondo del tennis. Nello specifico, lo spagnolo ha cambiato il lancio della pallina. In un modo che risulta tremendamente simile a quello utilizzato da Novak Djokovic. Che non ha mancato l’occasione per punzecchiare – con il sorriso sulle labbra, sia chiaro – il suo rivale: “Appena l’ho visto, gli ho mandato un messaggio. Gli ho detto che dovevamo parlare dei diritti d’autore“. Alcaraz, pur ammettendo una somiglianza, aveva negato di aver “copiato” il serbo. Che non si è fatto mancare l’occasione per rispondere.

“Quando l’ho visto, gli ho detto che dovevamo parlare della percentuale. Ogni ace che fa qui mi aspetto un omaggio. Vediamo se rispetterà l’accordo”, ha scherzato ancora Djokovic, confermando quindi le analogie tra la sua tecnica e quella introdotta da Alcaraz anche nella sua vittoria al primo turno contro Walton. Il 38enne serbe ne ha parlato dopo la sua vittoria al primo turno, contro Pedro Martinez. Tre set a zero, senza patemi e con un servizio solidissimo: ha vinto il 93% dei punti con la prima di servizio e non ha dovuto fronteggiare nemmeno una palla break. Numeri che preoccupano l’azzurro Francesco Maestrelli, suo prossimo avversario. Numeri che invece spesso non aveva Alcaraz: per questo ha provato a cambiare servizio.

Il nuovo servizio di Alcaraz: che cosa è cambiato

Il servizio è sicuramente un colpo in cui finora Jannik Sinner è stato superiore ad Alcaraz. Lo dicono i numeri del 2025: solo in una voce, la percentuale di prime di servizio in campo, lo spagnolo è stato superiore. Sinner infatti spesso ha fatto fatica ad essere costante al servizio. Ma per il resto l’altoatesino è davanti in ogni voce statistica: la percentuale di ace per prime palle, la percentuale di doppi falli, i punti vinti al servizio (Sinner è primo in assoluto, Alcaraz “solo” settimo), i punti vinti con la prima e con la seconda (Sinner è sempre primo). Insomma, se l’altoatesino sta lavorando sull’imprevedibilità, Alcaraz sa invece che i margini più ampi di miglioramento ce li ha nei suoi game in battuta. Sconta anche un deficit di altezza: ufficialmente è un metro e 83, otto centimetri in meno di Sinner e quindici in meno di Zverev, ad esempio. Per questo, ha bisogno di maggiore precisione.

Per avere un servizio molto preciso la pre-condizione necessaria è un lancio di pallo perfetto, il più possibile regolare e identico a se stesso. Alcaraz ha quindi introdotto un nuovo gesto nella fase di preparazione del servizio: prima di avviare il movimento porta la palla all’altezza del petto quasi fino alla gola. Una meccanica che gli consente di accorciare l’escursione del braccio nel lancio di palla, proprio come fa Djokovic. “Ho solo leggermente modificato il gesto e mi sento più a mio agio così. È più fluido, più rilassato e perfettamente ritmato. Mi aiuta enormemente a servire meglio. Non ho pensato di copiare il servizio di Djokovic. Ma ovviamente, posso vedere delle somiglianze”, ha commentato Alcaraz nella conferenza stampa prima dell’inizio del torneo. Una piccola modifica per avere un nuovo vantaggio nel costante duello con Sinner: il murciano non si è nascosto, vuole vincere l’Australian Open e completare il Career Grand Slam prima del suo amico e grande rivale.