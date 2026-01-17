Prima Joe Barone, poi il presidente Commisso: la Fiorentina di nuovo scossa da un lutto. Che cosa succede ora al club?

Il club viola in 700 giorni ha perso il suo dg e il patron: adesso a decidere le sorti della società sarà la moglie Catherine. Intanto a febbraio arriva Paratici

Non sono passati neanche due anni dalla morte di Joe Barone e la Fiorentina si trova di nuovo a dover affrontare un lutto: la scomparsa del suo presidente, Rocco Commisso. In 700 giorni il club viola ha perso i suoi due timonieri e oggi il futuro appare indecifrabile. Da tempo il patron era in condizioni di salute critiche, ma ancora a dicembre ribadiva la sua volontà di non vendere, nonostante non si facesse vedere dalle parti di Firenze ormai dal maggio scorso. Adesso a decidere in prima persona sarà la moglie Catherine Commisso, che si trova appunto di fronte a un bivio: coltivare ancora il sogno del marito (con cui aveva appena festeggiato 50 anni di matrimonio) oppure passare la mano?

Di sicuro c’è che la Fiorentina, specialmente in questa stagione, ha patito pesantemente la distanza e l’assenza di Commisso. Il suo emissario a Firenze, l’uomo che prendeva le decisione al suo posto, era sempre stato Barone. La morte improvvisa del dg nel marzo 2024, in seguito a un malore prima del match con l’Atalanta, aveva provocato un vuoto dirigenziale difficile da colmare. Barone era il braccio destro di Commisso: curava in prima persona tutti i dossier più importanti, ma anche il mercato e i rapporti con la squadra.

Quest’anno le difficoltà della Fiorentina sono esplose in campionato, con la squadra ancora terz’ultima e in zona retrocessione. Dopo l’esonero di Stefano Pioli e l’addio del ds Daniele Pradè, con Vanoli in panchina la squadra sta lentamente risalendo la classifica. Ora toccherà al dg Alessandro Ferrari, l’uomo che di fatto ha sostituito Barone e all’amministratore delegato Mark Stephan gestire questa delicatissima fase di transizione.

Anche se ora a Firenze si attende l’arrivo del nuovo direttore sportivo, Fabio Paratici, che sarà operativo dal prossimo 4 febbraio. Il suo ingresso nel club si presta a una duplice lettura. Da un lato, la possibilità che la famiglia Commisso voglia portare avanti il suo progetto. Dall’altro, però, la possibilità che il nuovo ds sia appunto il preambolo alla vendita a investitori internazionali. La Fiorentina, d’altronde è uno dei meriti di Rocco Commisso, è un club appetibile: i conti sono in ordine, non ci sono debiti con le banche, è stata appena realizzato un centro sportivo all’avanguardia. L’unico nodo, semmai, è quello relativo allo stadio Franchi, ora in fase di faticosa ristrutturazione. Non è ancora il momento di speculare su possibili compratori, ma di certo chiunque sia desideroso di acquistare la Fiorentina dovrà mettersi al tavolo con Catherine Commisso. Sarà lei ad avere l’ultima parola.