Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha accusato un malore prima dell’inizio di Atalanta-Fiorentina, match valido per la 29esima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Il dg è stato portato d’urgenza in ospedale: prima ai Riuniti di Bergamo e poi al San Raffaele di Milano. Le sue condizioni sono gravi. La Fiorentina ha ottenuto il rinvio della partita contro l’Atalanta.

Al momento del malore Barone si trovava insieme al resto della squadra: l’allenatore Vincenzo Italiano e i calciatori erano impegnati nella consueta riunione tecnica pre-gara in una sala del Winter Garden Hotel, dove era presente anche il direttore generale. Il malore – la Gazzetta dello Sport parla di un infarto – è accaduto a un paio d’ore dal fischio d’inizio. Tutto lo staff della Fiorentina, ovviamente sotto choc, ha chiesto il rinvio della partita. E intorno alle ore 17 è arrivato il via libera della Lega Serie A a posticipare la gara a data da destinarsi, con il comunicato firmato dal presidente Lorenzo Casini.

Intanto al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato il direttore generale, è arrivato l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, ma anche buona parte dei calciatori con capitan Biraghi in testa e anche altri dirigenti come Burdisso e Pradè. È attesa in ospedale anche la moglie di Barone, Camilla, che era in questi giorni a Firenze e arriveranno domani mattina i 4 figli che vivono in America.