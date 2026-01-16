Arrestato un 49enne a Torino: “Ha sequestro un ragazzo dopo una lite in discoteca”

L'episodio risale a marzo 2025, quando un 18enne aveva coinvolto il padre e altri conoscenti per una spedizione punitiva nei confronti di un ragazzo

Prima la lite in discoteca, poi l’agguato e infine il sequestro di persona. E adesso, a quasi un anno di distanza, l’arresto dell’ultimo complice: la polizia di Torino ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un uomo di 49 anni, ricercato da mesi.

Il 9 marzo 2025, un ragazzo di 17 anni era stato vittima di una spedizione punitiva tra calci e pugni e poi era stato costretto a salire nel bagagliaio di un Suv. L’agguato, mascherato da incontro chiarificatore, era stato organizzato da un 18enne che aveva coinvolto il padre e altri conoscenti per vendicarsi di una lite scoppiata la notte precedente in una discoteca torinese.

Sequestrato e tenuto in ostaggio nel bagagliaio del veicolo per circa mezz’ora, la vittima era stata rilasciata a Barriera di Milano con la minaccia di non sporgere denuncia. Il ragazzo aveva allertato le forze dell’ordine ed era stato portato in ospedale.

A dicembre, le persone coinvolte erano state arrestate e una di loro era stata sottoposta al divieto di avvicinamento alla vittima con braccialetto elettronico. Il 49enne, invece, si era reso irreperibile e gli investigatori lo hanno individuato in una struttura ricettiva a breve termine nel quartiere di Lucento. L’operazione è stata coordinata dalla Procura e condotta dalla squadra mobile sotto la direzione di Davide Corazzini.