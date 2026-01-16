Il mondo FQ

Tennis

Ultimo aggiornamento: 15:20

Il tempo passa, la classe no: Federer torna in campo agli Australian Open e sfoggia un tennis incantevole | Video

di Redazione Sport
Lo svizzero - a quattro anni dal ritiro - ha giocato un tiebreak con Casper Ruud, vincendo 7-2 tra ace, rovesci a una mano e slice perfetti
Rovescio lungolinea a una mano, diritto dal centro a sventaglio, ace, slice a preparare il successivo colpo vincente. Il tempo per Roger Federer non sembra mai passare. A distanza di quattro anni dal suo ritiro (l’ultimo match ufficiale risale al 2021), il campione svizzero si è allenato con Casper Ruud agli Australian Open e i due hanno poi chiuso la sessione con un tiebreak, vinto da Federer per 7-2. Ed è lì che il campione svizzero ha sfoggiato tutto il suo repertorio tennistico: stilisticamente è ancora bellissimo da vedere, il timing unico con cui colpisce la pallina è sempre lo stesso.

Certo, fisicamente non è in gran forma (ma se lo fosse probabilmente sarebbe ancora un avversario temibile), ma quanto fatto vedere contro Ruud ha scatenato il fortunato pubblico presente, stupito dai colpi dell’otto volte campione Wimbledon. E successivamente ha scatenato anche il pubblico sui social. Basta fare un video su Instagram e X per notare commenti come: “Aura“, “L’unico avversario che impensierirebbe Sinner e Alcaraz“, “L’unico Re” e altri simili. Insomma, mai scherzare con chi è considerato da tanti il miglior tennista della storia, capace di vincere 20 Slam in carriera.

