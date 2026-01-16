Il tecnico spagnolo ha difeso la prestazione dei suoi e a Sky ha dichiarato: "Abbiamo fatto 700 passaggi contro 200, non so cosa dire". Sul tema è intervenuto anche Cassano

Quasi 2 xG (gol attesi) contro poco più di uno del Milan, 18 tiri totali (8 in porta) contro 7 (4 in porta). Il Como produce tanto, gioca, è pericoloso, ma alla fine perde 1-3 in casa contro il Milan di Massimiliano Allegri. E della produzione della sua squadra, della fase difensiva e del risultato, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato – con qualche polemica – nel post gara a Dazn. “Oggi è stato difficile dire qualcosa ai ragazzi. Cosa dovevo dirgli? A volte c’è da fare i complimenti agli avversari e io li faccio al Milan, ai singoli. Faccio i complimenti a Maignan e Rabiot“, ha esordito il tecnico spagnolo, che in precedenza aveva sviato la domanda sul rigore: “Il vostro esperto (Luca Marelli, ndr) ne saprà più di me ovviamente, lascio a voi quest’analisi”.

Da lì è iniziata un’intervista con qualche polemica, con Fabregas che a tratti ha risposto seccato alle domande, soprattutto quando Dario Marcolin ha chiesto se c’è da migliorare la fase difensiva: “Ma eravamo la seconda miglior difesa a livello europeo. Bah… poi possiamo parlare di tutto. Possiamo migliorare? Sì. Possiamo essere perfetti? No, nessuno lo è”, ha risposto Fabregas indispettito.

Nel corso dell’intera intervista il tecnico del Como ha dato l’impressione di esser già prevenuto verso le domande che arrivavano, ma non si è mai sbilanciato fino all’ultima, quando Federica Zille – facendo riferimento a una sua dichiarazione pre gara (“sarà un allenatore da Serie D contro uno di Champions League“) – ha chiesto: “Oggi ha scalato diverse categorie. È almeno un allenatore da Serie A?”. Lì Fabregas non ha perso tempo e ha terminato la sua intervista in tv con una polemica per niente velata: “No no. 1-3, 1-3, 1-3. Risultato 1-3. Risultatismo, che qui piace tanto“. Risposta notata immediatamente anche dai commentatori Dazn: “Questa è una bella stoccata“.

Le parole di Fabregas a Sky

La vena polemica di Cesc Fabregas è proseguita anche a Sky, intervenuto dopo pochi minuti dalla prima intervista: “Mi piace sempre commentare le partite ma oggi è difficile, la squadra ha fatto una grande gara, abbiamo fatto tante belle cose ma abbiamo perso 3-1″, ha spiegato l’allenatore spagnolo. L’analisi per Fabregas è semplice: a vincere la partita sono stati i campioni, Adrien Rabiot e Mike Maignan. “Delle volte vengo capito male ma questa era una gara da vincere – spiega – Abbiamo fatto 700 passaggi contro 200, non so cosa dire, posso dire che Maignan ha fatto tante parate e Rabiot ha vinto la partita con due giocate di qualità. Abbiamo dominato contro una squadra come il Milan, che io guardavo da piccolo”.

Cassano contro Dazn: “Quattro falliti che guadagnano soldi”

D’accordo con l’analisi di Fabregas è invece Antonio Cassano, che nel corso di Viva El Futbol – trasmissione condotta da lui, Daniele Adani e Nicola Ventola – si è scagliato contro i commentatori Dazn: “Quello che voleva dire Fabregas è: ‘Voi in Italia siete incompetenti e falliti‘. Invece di fargli delle domande su come abbia giocato il suo Como che ha messo sotto il Milan, ecco quattro co***oni che gli chiedono cose allucinanti e guadagnano dei soldi e sono in televisione, veramente quattro co***oni”, ha concluso Cassano, come sempre poco diplomatico nel corso dei suoi interventi.