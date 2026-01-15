“Sono prima mamma, poi tennista”: era finita in 1213esima posizione, dopo 14 mesi Belinda Bencic è tra le favorite agli Australian Open

Per via dello stop dovuto alla gravidanza e alla maternità, la svizzera era precipitata nel ranking. Ci ha messo poco più di un anno per tornare in Top 10: ora può sognare un'impresa a Melbourne

È stata la protagonista della United Cup – il torneo internazionale di tennis a squadre miste che ha visto anche la partecipazione di Cobolli e Paolini per l’Italia – durante la quale ha trascinato la sua Svizzera fino alla finale, guadagnandosi così il premio di Most Valuable Player del torneo. Un risultato forse impossibile da pronosticare 12 mesi fa, quando si trovava fuori dalle prime 480 giocatrici più forti al mondo. Ora, però, la tennista elvetica Belinda Bencic si è ripresa la sua reale posizione nel ranking WTA, quella top 10 che in carriera aveva già raggiunto a 18 anni e poi ritrovato in più occasioni fino al 2024, prima di fermarsi in vista della nascita della sua prima figlia.

Ex numero 4 al mondo e campionessa olimpica ai Giochi di Tokyo 2021, la giocatrice classe 1997 era scivolata al 1213esimo posto del ranking WTA quando, alla fine di ottobre 2024, è tornata in campo dopo quasi un anno di stop per maternità. In soli 14 mesi, Bencic è riuscita a scalare più di 1200 posizioni in classifica, rientrando così nella top 10 globale. Grazie a questo traguardo, la tennista elvetica è diventata la prima mamma a entrare tra le prime dieci al mondo dai tempi di Serena Williams, che ci riuscì nel 2021.

La carriera di Bencic

Era il 2016 quando una giovanissima Belinda Bencic, a 18 anni, tagliava per la prima volta il traguardo della top 10 nella classifica WTA. La tennista elvetica avrebbe poi confermato il suo enorme potenziale 5 anni più tardi, nel 2021, vincendo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo. Si conferma tra le giocatrici più forti nel circuito anche nei due anni successivi, in cui alza due titoli WTA 500 e resta a ridosso delle prime dieci al mondo. Alla fine del 2023, però, dopo aver annunciato la sua prima gravidanza, comincia un lungo stop per maternità che non le permette di difendere il suo titolo olimpico ai Giochi di Parigi 2024.

Dopo la nascita della figlia Bella nell’aprile 2024, l’ex numero 4 del mondo rientra nel circuito alla 1213esima posizione nell’ottobre dello stesso anno. In un paio di mesi scala 300 posizioni e chiude l’anno da numero 913 della classifica WTA. Ma è nel 2025 che Bencic torna realmente ai suoi livelli: entra in top 100 a febbraio dopo aver vinto il suo primo titolo da neo-mamma ad Abu Dhabi, la top 50 arriva a marzo con i quarti di finale a Indian Wells, e infine la top 20, raggiunta a luglio grazie alla semifinale conquistata a Wimbledon, la seconda in carriera in un Major. “Mi vedo prima come una mamma e poi come una tennista. Le mie priorità sono chiaramente la mia famiglia”, aveva ammesso la campionessa olimpica durante lo Slam inglese. Con la vittoria del suo secondo trofeo stagionale a Tokyo, la giocatrice elvetica chiude il 2025 all’11esimo posto del ranking mondiale.

“È tra le favorite agli Australian Open”

Una nuova realtà dentro e fuori dal campo dunque per Bencic, che ha iniziato alla grande questo 2026. In United Cup, dove anche lo scorso anno aveva partecipato perdendo nettamente contro Jasmine Paolini (6-1, 6-1), è stata la protagonista del torneo. La tennista elvetica ha vinto tutte e cinque le partite che ha disputato – compresa la rivincita contro l’italiana – ed ha battuto in finale la numero 2 al mondo Iga Swiatek, prima che la Polonia riuscisse a rimontare conquistando il trofeo.

Oltre al premio di MVP del torneo, le sue prestazioni a Sydney le sono valse 500 punti in classifica ed è riuscita così a scavalcare Ekaterina Alexandrova al decimo posto del ranking WTA. Un traguardo che segna il rientro in top 10 della tennista elvetica solo 14 mesi dopo il suo rientro in campo dalla gravidanza. Così, l’ex numero 4 al mondo è diventata la prima mamma ad entrare tra le prime 10 in classifica dai tempi di Serena Williams nel 2021.

Per Bencic, quindi, la United Cup è stata “un boost di fiducia” in vista dei prossimi Australian Open, in programma a Melbourne dal 18 gennaio all’1 febbraio, un torneo in cui non è mai andata oltre il quarto turno. Il livello raggiunto dalla classe 1997 a Sydney, però, la inserisce concretamente “tra le candidate al titolo agli Australian Open”, scrive la BBC. “Sono super felice di essere di nuovo in top 10. Penso che sia stato un viaggio lunghissimo dopo il rientro, tornare e dimostrare a me stessa che questo era possibile. Andiamo avanti così”, ha commentato Bencic dopo la sua ultima partita in United Cup.